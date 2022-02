In einem Einfamilienhaus in der Aachstraße in Salem ist am Samstag gegen 13.30 Uhr ein Akku einer Photovoltaik-Anlage in Brand geraten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Explosion im Technikraum

Der Eigentümer habe Explosionsgeräusche aus dem Technikraum wahrgenommen, teilte die Polizei in ihrem Pressetext mit. Das Haus sei wegen der Rußbildung zumindest für eine Nacht nicht mehr bewohnbar gewesen. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 30 000 Euro.

Zu dem Rettungseinsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Salem aus. Die Wehr war laut Polizeibericht mit 35 Einsatzkräften engagiert.