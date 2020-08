Herr Hilgartner, wie läuft es unter den aktuellen Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln am Affenberg?

Wir haben weniger Besucher als in den Vorjahren. Aber insgesamt möchte ich nicht jammern. Es ist schon etwas los. Der große Vorteil ist ja, dass wir eine Freiluftveranstaltung sind. Ich glaube, dass die Leute da relativ entspannt sind.

Aus Gründen des Infektionsschutzes dürfen die Berberaffen nicht mehr mit Popcorn gefüttert werden. Ist das für die Affen oder Menschen schlimmer?

Für die Affen ist das egal, ob sie das Popcorn aus der Besucherhand nehmen oder das Getreide von der Wiese auflesen. Aber für uns und die Besucher war das natürlich ein spannendes Experiment. Ich dachte, die reißen mir den Kopf ab. Aber dem war nicht so. Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen. Die Besucher sind viel aufmerksamer im Gehege. Sie laufen nicht mehr von einem Affen zum nächsten, um zu füttern, sondern verbringen mehr Zeit im Gehege, beobachten, entdecken sogar Affen, die 15 Meter vom Weg entfernt sind.

Die Berberaffen haben total viel zu bieten: ein komplexes Verhalten, Mimiken, Gesten, eine ganz spannende Kommunikation. Und das entdecken die Besucher jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Dabei lassen wir sie nicht alleine. Ich habe unser Infoteam oben im Park. Die Mitarbeiter können jetzt aus den vollen schöpfen. Zu Popcornzeiten haben sie sehr viel Zeit aufwenden müssen, um den Besuchern zu assistieren. Wie füttere ich richtig? Das Popcorn in der Hand halten, nicht zu nah an die Affen, nur ein, zwei Stück Popcorn auf die Hand. Da ging immer relativ viel Zeit drauf. Vor allem in den ersten Abschnitten auf dem Rundweg, um die Sicherheitshinweise auch zu gewährleisten und darauf zu achten, dass richtig gefüttert wird. Das fällt nun weg und in die Lücke kann das Infoteam stoßen, indem es viel über seine Affen erzählt.

Die Besucher gehen so mit viel mehr Wissen und auch Erlebnissen aus dem Park. Sie lassen sich vom facettenreichen Verhalten der Affen begeistern. Für mich als Verhaltensbiologe ist das sehr spannend und eine Freude. Aber es muss sich natürlich auch tragen.

Wie viele Affenbabys sind dieses Jahr zur Welt gekommen?

Wir haben zwölf Babys. Es sind immer pro Jahr fünf bis 15 Babys. Ich kann es gar nicht so richtig vorhersagen. Bei einem Teil der Weibchen klappt es mit vier Jahren und beim anderen Teil mit fünf Jahren. Wenn die ein oder zwei Mal erfolgreich Nachwuchs hatten, dann überlegt man, ob man Geburtenkontrolle macht. Das hängt davon ab, wie groß die mütterliche Verwandtschaftslinie ist, und ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass wir hier eine wertvolle Reservepopulation haben. Es geht somit auch um verschiedene genetische Linien, wo man die genetische Vielfalt hochhalten möchte.

SÜDKURIER-Leser Reinhold Köfer war kürzlich am Affenberg, wo derzeit die Babys herumtollen. Beobachtet werden sie dabei immer von den älteren Tieren. Zehn Babys sind nach Angaben von Parkleiter Roland Hilgartner dieses Jahr auf die Welt gekommen. | Bild: Reinhold Köfer

Entsprechen sich die Geburten und Sterbefälle zahlenmäßig?

Es hält sich in etwa die Waage. Wir könnten in unserem Gehege noch problemlos eine weitere Gruppe unterbringen. Wir sind gerade weit unter Kapazitätsgrenze. Aber es geht mir nicht darum, Rekorde zu brechen. Und ob jetzt da 200 oder 250 Affen sind, ist für die Besucher auch nicht so relevant. Aktuell sind knapp 200 Affen in drei Gruppen organisiert. Und wir haben 121 Jungstörche.

Eine SÜDKURIER-Leserin schrieb in einem Brief an die Redaktion, dass die Berberaffen in ihrer Heimat in Nordafrika eine Plage seien. Stimmt das?

Die Berberaffen sind stark gefährdet und stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion. Wir hatten Anfang der 80er Jahre noch knapp 25 000, jetzt haben wir weniger als 8000. Vor einigen Jahren hat der Affenberg mit eine Schutzkonferenz finanziert. Da war sogar der Umweltminister von Marokko mit verschiedenen Wissenschaftlern, wo es darum ging, den Gefährdungsstatus neu zu evaluieren, und danach habe ich mir dort die Gebiete angeschaut und es ist einfach nur erschreckend. Die größte verbleibende Population ist im Mittleren Atlas und selbst dort sind die Bestände dramatisch eingebrochen. Wenn das so weitergeht, dann werden wir in 30 Jahren keine Berberaffen mehr in freier Wildbahn haben.

Roland Hilgartner ist der Chef am Affenberg. | Bild: Timm Lechler

Woran liegt das?

Das liegt einfach an der Lebensraumzerstörung. Die Waldgebiete dort sind ganz stark fragmentiert, zerstückelt. Da haben die Affen teilweise Waldfragmente, die sind kleiner als die 20 Hektar Affenberg. Sie schaffen es nicht mehr durch die Steinwüste ins nächste Waldgebiet. Sie sind nicht mehr im genetischen Austausch mit anderen Gruppen. Im Winter finden sie nicht mehr genügend Futter in ihren Waldfragmenten. Also ich bin nicht stolz drauf, aber ich kann behaupten, unsere Affen haben mehr Wald als so manche wilde Berberaffengruppe. Ein weiteres Problem ist die Konkurrenz mit großen Viehherden, die die Nahrung streitig machen und der illegale Handel mit Affenbabys.

Dem Vorwurf der „Massentierhaltung“ am Affenberg auch in Bezug auf die Störche widersprechen Sie?

Massentierhaltung? Das sind Schweine, die in 70 Zentimeter großen Kastenständen eingepfercht sind. Hier sind freie Vögel, die nach Afrika ziehen.

Zur Person Roland Hilgartner ist promovierter Biologe und der Chef am Affenberg in Salem. Für seine Doktorarbeit hat er nachtaktive Lemuren auf Madagaskar erforscht. Während der Winterpause am Affenberg zieht es den Parkleiter für Forschungsreisen ins Ausland. Etwa zu den Bonobos im Kongo. Von den Reisen bringt er Wissen und Fotografien mit, die in verschiedenen Publikationen veröffentlicht werden. Doch auch am Affenberg zückt er gerne die Kamera. Vor die Linse kommen Berberaffen, Störche und Damwild, aber auch Amphibien und Insekten.

Los ging es mit einem Wiederansiedlungsprojekt.

1976 wurde der Affenberg gegründet. Zwei Jahre später kamen die Störche hinzu. Das war im Rahmen der Wiederansiedlung der Weißstörche im Land Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gab es damals nur noch 15 Brutpaare und dann wurden in verschiedenen Gebieten Wiederansiedlungsprojekte etabliert. Da gab es schon Kritik. Beispielsweise darüber, ob es Sinn ergibt, sie wieder anzusiedeln.

Man hatte die Sorge, dass die Störche nicht ziehen, dass die abhängig werden vom Menschen. Aber das hat sich relativ schnell gezeigt, dass die Nachkommen von den angesiedelten Störchen wieder ganz normal ziehen, sodass wir jetzt wieder eine stolze Storchenpopulation haben. Sie ist natürlich künstlich. Es würde sie, ohne die vielen Wiederansiedlungsprojekte, nicht geben. Aber die Population zeigt alle Merkmale von einer wilden Population. Die Störche ziehen ganz normal. Sie sind in der Lage, ihr eigenes Futter zu finden.

Eine Zauneidechse am Affenberg, im Hintergrund sind Störche zu sehen, die ab Herbst in den Süden fliegen. Störche, die am Affenberg bleiben, sind in der Regel verunfallt oder ältere Vögel, die noch aus der Wiederansiedlung Ende der 70er Jahre stammen. | Bild: Roland Hilgartner

Wie ging das Ganze vonstatten?

Wir haben bei uns konkret mit vier Brutpaaren vom Basler Zoo begonnen. Die hat man in der Flugvoliere gehalten und im Herbst nicht ziehen lassen, sondern in der Voliere beibehalten. Und im Frühjahr, wenn sie dann in Brutstimmung kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, wenn man sie in die Freiheit entlässt, dass sie sich in unmittelbarer Umgebung niederlassen, vor allem, wenn man ihnen noch Nistplattformen bietet. Das war die Methode der Wiederansiedlung.

Ein Punkt, den ich oft höre, ist: Die Affenberg-Störche ziehen gar nicht. Und das stimmt nicht. Natürlich sehen die Leute im Winter hier unsere 15 oder 18 Störche, die nicht ziehen. Das sind aber Störche, die verunfallt sind, oder tatsächlich alte aus der Wiederansiedlung. Aber alle anderen ziehen.

Amphibienschützer Bruno Kolb sprach in einem Leserbrief vom zu beobachtenden Rückgang der Amphibien und vieler anderer Arten, der zu einem „nicht unerheblichen Teil auf das Konto der Überpopulation an Störchen„ gehe. Was sagen Sie dazu?

Wir haben ein globales Amphibiensterben. Und auch in Deutschland verschwinden die Amphibien ganz unabhängig davon, ob es in diesen Gebieten Störche gibt oder nicht. Das betrifft auch nicht nur Baden-Württemberg oder unsere Region, sondern es ist ein weltweites Amphibiensterben. Und es ist natürlich anthropogen verursacht (Anmerkung der Redaktion: durch den Menschen beeinflusst, verursacht).

Wenn wir konkret auf Deutschland schauen, liegt es insbesondere daran, dass wir eine Intensivierung der Landwirtschaft haben, eine Entwässerung der Feuchtgebiete, eine Umwandlung von Grünland in Gewerbegebiete, in Bauland. Wir haben massive Pestizid- und Insektizideinsätze. Übersprühen sie mal einen Frosch, der so eine durchlässige Haut hat. Der wird nicht mehr weit hüpfen. Wir haben Zersiedelung durch die Straßen. Soll ich noch weitermachen?

Ein Wasserfrosch sitzt an der Wasseroberfläche. Amphibien und Insekten sind gleichermaßen am Affenberg zu Hause. Ihren Rückgang schreibt Roland Hilgartner unter anderem der Intensivierung der Landwirtschaft und der Entwässerung von Feuchtgebieten zu. Auch viele Vogelpopulationen leiden durch das Sterben der Insekten, von denen sie sich ernähren. | Bild: Tanja Breuer

Nein, müssen Sie nicht.

Jeder Amphibienexperte weiß auch, dass der Storch gar nicht Raubfeind Nummer eins der Frösche ist. Denn die meisten Amphibien sind nachts aktiv. Die Hauptpredatoren sind dann im Kaulquappenstadium Fische beispielsweise. Bei Laubfröschen haben wir in ganz Deutschland massive Rückgänge. Die kleben tagsüber irgendwo im Schilfgebiet. Sie werden keinen Storch sehen, der sich durchs Schilfgebiet drückt und dort die Laubfrösche abpickt. Das macht der nicht.

Auch Amphibienarten, die auf Wälder spezialisiert sind, verschwinden. Kein Weißstorch geht in den Wald auf Amphibienjagd. Das, was die Störche hier auflesen, sind die überfahrenen Kröten, die nachts von den Autos erwischt werden, und auf den Wiesen und Äckern vom Mähwerk oder der Egge aufgescheuchte oder lädierte Insekten und Mäuse.

Ein Laubfrosch sitzt auf einer Pflanze. Sein Körper spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Tagsüber sitzen die Laubfrösche laut Roland Hilgartner im Schilfgebiet. „Sie werden keinen Storch sehen, der sich durchs Schilfgebiet drückt und dort die Laubfrösche abpickt. Das macht der nicht“, sagt der Biologe. | Bild: Roland Hilgartner

Wie gut oder schlecht können die Störche denn hier in der Region leben?

Das Problem ist einfach, dass sie nicht genügend Nahrung finden. Das hat nicht nur was hier mit der Region zu tun. Das ist eigentlich baden-württembergweit. Es ist zwar schön, dass wir wieder Störche haben. Und die Wiederansiedlung ist sicher eine Erfolgsgeschichte. Aber wenn wir uns den Bruterfolg ansehen über Jahrzehnte hinweg, dann ist der immer noch zu niedrig und ein direktes Maß dafür, wie es um unsere Landschaft bestellt ist. Deswegen ist das auch ein Plädoyer für mehr Renaturierung.

Den Ansatz der Heinz-Sielmann-Stiftung finde ich ganz charmant, mit diesem Biotopverbund. Da muss noch mehr passieren und der Storch ist ein symbolträchtiges Tier, mit dem man ganz gut Lobbyarbeit betreiben kann. Mit einer rotflügeligen Ödlandschrecke oder Erdkröte gelingt das nicht allzu gut. Es ist schwieriger, die Leute damit zu überzeugen.

Mit Kröten lässt sich schwieriger Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Roland Hilgartner zufolge erreichen Affe und Storch die Menschen besser, um Emotionen für den Natur- und Artenschutz zu erzeugen. | Bild: Tanja Breuer

Also betreibt der Affenberg ganz offensiv Öffentlichkeitsarbeit?

Zu Allererst wollen wir den Besuchern ein sinnvolles Freizeitangebot bieten. Und ja, eine weitere wichtige Säule unseres Konzepts ist Lobbyarbeit für den Natur- und Artenschutz, weil wir hier ein echt großes Publikum haben und viele erreichen, die sich vielleicht mit solchen Themen nicht unbedingt auseinandersetzen.

Über Emotionen kann ich Leute für bestimmte Sachen gewinnen und wenn es dann mal um ein Biotop vor der eigenen Haustür geht, ist man dem gegenüber aufgeschlossener, wenn man die Störche im Hintergrund hat und unsere moderierte Fütterung, wo wir Werbung dafür machen. Für Leute, die gerne Amphibien hätten, für die arbeiten wir eigentlich.

Für viele passen Wissenschaft und Pressemitteilungen zu süßen Affenbabys vielleicht nicht zusammen.

Ich glaube, es ist noch eine andere Geschichte. Das kriegen wir manchmal unter die Nase gerieben. In dem Moment, wo man Geld verdient, wo man es kommerziell macht, kann das schon gar nicht mehr gut sein. Das schließt sich irgendwie aus. Wir betreuen sämtliche Storchenhorste in der Region und nicht nur diejenigen am Affenberg. Dafür habe ich sogar eine festangestellte Storchenbeauftragte. Das hat nicht einmal das Regierungspräsidium in Baden-Württemberg.

Alle Beringungen finanziert der Affenberg. Verletzte Störche, die uns gebracht werden, pflegen wir auf eigene Kosten und so weiter. Mit Spenden wäre das ganze Storchenprojekt in dieser Nachhaltigkeit überhaupt nicht finanzierbar. Dann könnten wir es uns auch nicht leisten, das Feld dort hinten, das brach liegt, zu pachten, wo es kreucht und fleucht.

Wenn es uns komplett auf den Kommerz ausging, hätte ich fürs Popcorn schon längst Geld verlangt, fürs Fischfutter auch, Parkplatzgebühren und dann würde hier ein rosa Bimmelbähnchen rumfahren, wo man auch noch Geld reinwirft, und wozu eine Storchenbeauftragte und Beringungen? Wir haben da schon auch einen gewissen Anspruch. Unser Konzept hat viel Potential und unsere Basis ist die Wissenschaft und fundierte Wissensvermittlung, gepaart mit spannenden Tiererlebnissen.

War das von Anfang an so, oder hat es sich über Jahrzehnte entwickelt?

Das war definitiv nicht so, dass der Affenberg gegründet wurde, um Artenschutz zu betreiben. Das war zu der Zeit noch gar nicht Thema. Aber was schon ein ausschlaggebender Punkt war: Der Baron de Turckheim, der Gründer, war in Algerien unterwegs. Dort gibt es einen Platz, wo Touristen wilde Berberaffen füttern können. Das war für ihn ein sehr eindrückliches Erlebnis, Affen wie in freier Wildbahn erleben zu können, aber trotzdem in unmittelbarer Nähe.

In den 60er Jahren waren Zoos mehr Menagerien. Kleine Käfige, möglichst viele verschiedene Arten. Artgerecht war da noch gar kein Begriff. So kam es zu der Idee mit dem Affenberg: großes Gehege, wo die Besucher nicht vor dem Zaun stehen, sondern mitten unter den Affen sind. Ein ganz wichtiger Punkt war, dass de Turckheim relativ früh die Wissenschaft mit ins Boot genommen hat. Das war dann so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel. Die Wissenschaftler haben auch das Potential gesehen. Die Affen unterscheiden sich hier qualitativ kaum vom Verhalten derer in freier Wildbahn und so kam die Wissenschaft hinzu. Und dann über die Jahre und Jahrzehnte der Punkt mit dem Artenschutz. Zwei Jahre nach Gründung kamen die Störche hinzu, die auch ins Konzept gepasst haben.

Bis in die heutige Zeit haben wir ein innovatives Konzept. Man sieht, dass die Zoos so langsam in die Richtung gehen. Lieber weniger Arten und dafür großzügigere Gehege. Wenn man so will, sind wir die Endentwicklung eines modernen Zoos. Wir haben nur zwei Arten. Die Störche sind ja frei. Aber das Damwild und die Affen: Da können wir uns optimal drauf einstellen. Wir müssen keine Kompromisse eingehen. Die haben so viel Platz, wie sie brauchen. Alle Bedürfnisse, die notwendig sind, können wir ihnen dadurch bieten.

Früher gab es die Berberaffen in ganz Nordafrika: über Marokko, Algerien, Libien, Tunesien bis nach Ägypten. Mittlerweile eben nur noch in Marokko und Algerien und dort auch nur noch in isolierten, zerstückelten Gebieten. Das traurige ist, dass die Berberaffen da nicht ein Alleinstellungsmerkmal haben, sondern das gilt eigentlich für mehr als die Hälfte der Affenarten, die auf der roten Liste stehen, wo man davon ausgeht, dass sie die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich nicht überstehen werden, wenn die Entwicklung so weitergeht. Da zählen dann auch so außergewöhnlich tolle Arten dazu wie Orang-Utans, Gorillas oder Gibbons.

Ich habe 2006 gemeinsam mit einem Forscherteam in Madagaskar drei neue Affenarten beschrieben. Wenn meine Söhne so alt sind wie ich, werden diese drei Affenarten ausgestorben sein. Und das ist sicher.

Macht Sie das traurig?

Ja, das treibt mich hier auch an. Das ist eine der Motivationen, die ich habe, weshalb ich gute PR mache. Das ist vielen gar nicht bewusst, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Das Artensterben weltweit, das ist katastrophal. Ich bin jedes Jahr in den Tropen. Das erste Mal als 18-Jähriger in Indonesien. An dem gleichen Ort, wo ich als 18-Jähriger zum ersten Mal war, war ich vor zwei Jahren noch mal. Da steht kein Wald mehr. Der ist einfach weg. Das sind jetzt bisschen mehr als 20 Jahre. Das ist krass.

Auch der Wald, in dem ich meine Doktorarbeit auf Madagaskar gemacht habe, wird bald verschwunden sein. Das Problem ist das Streben nach endlosem Wachstum und die fehlende Nachhaltigkeit. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber im Biologischen gibt es kein endloses Wachstum. Irgendwann kommt der Bruch. Man muss trotzdem positiv bleiben. Wir können hier unseren kleinen Beitrag dazu leisten, vielleicht auf die einen oder anderen Probleme hinzuweisen. Nur so geht‘s. Sonst wird man zum Zyniker oder verzweifelt.