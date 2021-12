Eine Adresse auf einem Karton hat die Polizei am Montag zu einem 60-Jährigen geführt, der illegal Müll entsorgt haben soll. Wie es im Polizeibericht heißt, hatte sich am Montag gegen 11.30 Uhr ein Zeuge gemeldet, der am Prälatenweg Richtung Affenberg in Salem mehrere Müllsäcke gefunden hatte. Diese waren illegal entsorgt worden.

Als die Beamten den Inhalt der Säcke überprüften, stießen sie auf einen Karton, der noch eine Adresse trug. Der 60-Jährige, der der Tat verdächtigt wird, habe offenbar vergessen, seine Anschrift auf dem Karton zu entfernen, schreibt die Polizei.