Eine gute Vorbereitung ist bekanntlich die halbe Miete. So war das auch am Funkenwochenende in Grasbeuren. Für die dortigen Funkenbuben war der Aufbau des Funkens am Samstag ein Kinderspiel, denn er stand bereits seit fünf Wochen auf dem Rebberg. Der Grund war der Fasnetsweg, denn dort wurde die Tradition der Fastnacht erklärt. Dazu zählt natürlich auch der Funken als traditioneller Abschluss. Deshalb wurde der Funken, der dieses Mal etwas kleiner als in den vergangenen Jahren ausfiel, bereits am 29. Januar aufgebaut.

Der Grasbeurer Funken im Sonnenuntergang, kurz bevor er entzündet wurde. | Bild: Jäckle, Reiner

Das Abbrennen war dann aber am Funkensonntag wie gewöhnlich. Dadurch, dass in der näheren Umgebung nicht alle Funkenfeuer brannten, kamen sogar mehr Besucher als in den Jahren zuvor. Das Abbrennen war ein beeindruckendes Schauspiel. Vor allem, weil von der Anhöhe aus gleich drei weitere Funkenfeuer zu sehen waren.

Einer der Leiter der Funkenbuben in Grasbeuren, Robert Fröhlich, beim Verteilen des Strohs kurz vor dem Entzünden. | Bild: Jäckle, Reiner

„Der Aufbau damals war wie immer“, erklärt Thorsten Möller, einer der insgesamt drei Leiter der Grasbeurer Funkenbuben. „Wir haben ein Grundgerüst aus Baumstämmen gebaut, das von einigen Paletten gestützt wird. Danach haben wir Reisig und Baumschnitt darüber verteilt.“ In der Mitte wurde ein riesiger Stamm gesetzt, an dem die Hexe angebracht ist. Zuletzt kommen dann die im Dorf gesammelten Weihnachtsbäume auf den Haufen. Diese wurden dieses Jahr zum Fasnetsweg zu einem Labyrinth aufgebaut. So mussten am Samstag nur noch die Bäume auf den Funken gelegt werden.

Video: Jäckle, Reiner

Der Brauch Das Funkenfeuer ist ein Feuerbrauch, der vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum praktiziert wird. Am Funkensonntag, der Sonntag nach Aschermittwoch, werden riesige Berge von Weihnachtsbäumen, Stroh, Reisig und Baumschnitt abgebrannt. Teilweise findet der Brauch auch schon am Samstag statt. Der Ursprung ist nicht genau nachvollziehbar. Einer der ersten belege für einen Feuerbrauch am Funkensonntag stammt aus dem Jahr 1090 und ist in einem lateinischen Brandbericht des Benediktinerklosters Lorsch zu finden. Weitere belege vom 15. bis 17. Jahrhundert folgen. Danach werden die Belege weniger. Das Verbrennen der Hexe auf dem Funken hat nichts mit Scheiterhaufen oder Hexenverfolgung zu tun, sondern soll tatsächlich in Anlehnung an die Fastnacht und das Austreiben des Winters entstanden sein. Zum Thema Funken gibt es auch Bauernregeln. Eine davon sagt: „Sieht man am Funkensonntag viele Sterne, dann gibt es in diesem Jahr viele Kirschen.“ (mag)

Zuvor waren die etwa 20 Funkenbuben damit beschäftigt, die zahlreichen Stoffreste, auf denen Grußworte der Fasnetsweg-Besucher standen, abzumachen. „Wir sammeln sie und weder daraus voraussichtlich Fasnetsbändel für das Dorfgemeinschaftshaus machen“, erklärt Thorsten Möller. „So bleiben der Fasnetweg und die Wünsche der Besucher eine bleibende Erinnerung.“

Bewirtung und Funkentour fallen aus

Auch wenn die Funkenbuben am Samstag den Funken innerhalb von einer knappen Stunde aufgebaut hatten, waren sie fast den ganzen Tag unterwegs, denn sie waren noch mit dem restlichen Abbau des Fasnetswegs beschäftigt. Normalerweise gibt es vom Aufbau bis zum Abbrennen eine Funkenwache und am Sonntag ein traditionelles Programm mit Bewirtung, Kaffee und Kuchen und eine Funkentour. „Eine Abordnung von uns fährt sonntags zu zahlreiche Funken in der Region und stößt dabei mit den anderen Funkenbuben auf ein gutes Abbrennen an“, so Thorsten Möller. „Dies ist dieses Jahr leider ausgefallen.“

Ein Teil der Funkenbuben Grasbeuren, nachdem der Funken komplett aufgeschichtet war. | Bild: Jäckle, Reiner

Am Sonntagabend wurde dann noch Stroh in den Berg von trockenen Weihnachtsbäumen und Baumschnitt gestopft, sodass das Ganze am Abend auch recht leicht entzündet werden kann. „Wir warten damit in der Regel immer bis zuletzt, damit kein Unfall passiert“, erklärt Robert Fröhlich, der die Aktion der Funkenbuben am Sonntag leitete. Kurz nach 18.30 Uhr war es dann soweit. Die Funkenbuben entzündeten das Stroh direkt am Fuß des Funkens. Bei frischen zwei Grad und einer eiskalten Brise über dem Rebberg kam das Feuer gerade recht zum Aufwärmen.

Robert Fröhlich freut sich: „Und es war richtig schön, dass wieder einmal mehr Besucher mit dabei waren. Dann hat sich der Aufbau, auch wenn er etwas kleiner war als sonst, auch mal wieder gelohnt.“ Die Hexe auf dem Funken war innerhalb von wenigen Minuten abgebrannt. Damit war die abgespeckte Fasnet 2022 endgültig vorbei.