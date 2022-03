Salem vor 2 Stunden Abgesagtes Open-Air mit Xavier Naidoo: So steht es um Tickets und Ersatz-Konzert Der umstrittene Sänger Xavier Naidoo hat seine gesamte Tournee abgesagt, auch das Open Air in Salem. Wie Veranstalter und Gemeinde zur Absage stehen – und ob ein Ersatz für das Konzert geplant ist.

Sänger Xavier Naidoo hat es in den vergangenen Jahren immer wieder wegen seiner rechtspopulistischen Thesen in die Schlagzeilen geschafft. Trotz dessen war das Konzert in Salem eigentlich geplant und hätte seitens des Veranstalters Allgäu Concerts nicht angesagt werden können. Nun hat Naidoo seine Tournee selbst abgesagt. | Bild: Kadir Caliskan