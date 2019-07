Salem vor 4 Stunden

Zeugensuche: Unfallflucht nach Parkplatzrempler vor Salemer Bistro

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug ein anderes Auto auf einem Parkplatz vor einem Bistro an der Bodenseestraße beschädigt.