Salem vor 1 Stunde

Zeugensuche: Unbekannter bricht in Bäckerei-Filiale ein

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei-Filiale an der Neufracher Straße in Salem verschafft. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.