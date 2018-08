Salem vor 3 Stunden

Zeugensuche: Unbekannte Täter ernten 600 Kilogramm Äpfel

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 8 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, in der Apfelplantage am Ortsausgang Grasbeuren in Fahrtrichtung Uhldingen 600 Kilogramm Äpfel geerntet, berichtet die Polizei.