von SK

Nach einem Parkrempler auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts in der Bodenseestraße am Sonntagabend hat sich ein Unbekannter unerlaubt aus dem Staub gemacht. Laut Polizei streifte der Unfallverursacher zwischen 18.45 und 20.15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes und fuhr dann davon. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Salem bittet mögliche Zeugen – insbesondere Besucher der Maiandacht, die im Tatzeitraum in der Pfarrkirche stattgefunden hat – sich unter 0 75 53/82 69 0 zu melden.