Nachdem sich die 33-Jährige zunächst einverstanden zeigte, erhielt sie eine E-Mail, in der sie zur Zahlung von Auslagen in Höhe von etwa 300 Euro für das Transportunternehmen aufgefordert wurde, obwohl vereinbart war, dass der Käufer diese übernimmt. Nachdem die Verkäuferin daraufhin nochmals schriftlich Kontakt mit dem vermeintlichen Käufer aufnahm, versuchte dieser, sie durch Androhung von rechtlichen Konsequenzen zum Handeln zu nötigen. Hiervon ließ sich die 33-Jährige aber nicht beeindrucken und wandte sich an die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts eingeleitet.