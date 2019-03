Salem-Neufrach (as) Am bevorstehenden Wochenende feiert die ZG Raiffeisen Technik GmbH die Neueröffnung ihres Technikbetriebes im Neufracher Gewerbegebiet und lädt die Bevölkerung dazu ein. Am Samstag, 9. März, und am Sonntag, 10. März, stehen die Tore des neuen Betriebsgebäudes für die Öffentlichkeit offen. Neben einem bunten Rahmenprogramm für Groß und Klein gibt es an diesen beiden Tagen auch eine eigene limitierte „ZG-Bodensee-Edition“ des Fendt-Schmalspurschleppers in Obst- und Weinbau-Ausführung zu einem sensationellen Sonderpreis.

Das alte Betriebsgebäude, das im Jahr 1977 errichtet wurde, wurde den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. „Es war beengt und für die Größe der heutigen Schlepper nicht ausgelegt“, erklärt Niederlassungsleiter Wolfgang Schäfer. Daher entschied sich die Zentrale in Karlsruhe für einen Neubau. Dieser wurde wiederum durch die Verlegung des ZG Raiffeisen-Marktes in einen großzügigen Neubau in der Bahnhofstraße in Neufrach ermöglicht. So wurde Platz frei für den Neubau des Technikbetriebs. Dieser wurde in rund neun Monaten errichtet.

„Es ist ein Quantensprung“, schwärmen Niederlassungsleiter Schäfer und sein neunköpfiges Team von den neuen Arbeitsbedingungen. Mit 670 Quadratmetern Grundfläche ist das neue Betriebsgebäude nicht nur rund sechs Prozent größer, sondern auch deutlich höher, damit der Werkstattbereich auch mit Großschleppern befahren werden kann. „Die Arbeiten an Großschleppern mussten wir früher entweder im Freien erledigen oder gegebenenfalls in unseren Betrieb in Aach-Linz bringen“, schildert Wolfgang Schäfer die alten Zeiten. Aber auch neue Technik hat in den neuen Werkstattbereich Eingang gefunden. Einer der beiden Werkstattplätze. Einer davon ist mit einer zehn Meter langen Montagegrube mit Ölabsaugvorrichtung und einem Portalkran versehen, der für Lasten bis fünf Tonnen zugelassen ist und so auch umfassende Reparaturarbeiten an sehr schweren Geräten ermöglicht. Ein Ersatzteilroboter liefert den Monteuren wie von Zauberhand die benötigten Ersatz-und Kleinteile und spart zudem Platz. Die Roboterlösung kommt mit bescheidenen neun Quadratmetern aus, wofür sonst eine Lagerfläche von 120 Quadratmetern benötigt würde. Neben dem Werkstattbereich befindet sich ein 180 Quadratmeter großer Ausstellungsraum mit Kleingeräten für den landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich, aber auch für Haus und Garten. „Wir führen unter anderem das gesamte Stihl-Programm mit Motorsägen, Heckenscheren und Rasenmähern“, sagt Niederlassungsleiter Wolfgang Schäfer. Mit ebenso namhaften Firmen wie Fendt, Valtra, Carraro, Maschio, Lemken oder Horsch arbeitet die ZG Raiffeisen im Bereich der Großgeräte für den Einsatz im landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich zusammen.

Hierzu zählen Schlepper und Spezialgeräte für Obst- und Weinbau sowie Bodenbearbeitungs- und Erntegeräte.

Tag der offenen Tür

Samstag, 9. März, 8 bis 16 Uhr: Sehen, testen, fahren: Fendt- und Valtra-Schlepper hautnah erleben. Kinderhüpfburg und Tretschlepper-Parcours, Bewirtung und Weinverkostung.

Sonntag, 10. März, 10 bis 17 Uhr: Zusätzlich Frühschoppen mit der Blaskapelle „Holzschlagblech“. Reichhaltiger Mittagstisch (Bewirtung Handballabteilung Mimmenhausen-Mühlhofen), Kaffee und Kuchen von den Landfrauen.

Bereits am heutigen Freitag erfolgt die Einweihung des neuen Betriebsgebäudes mit geladenen Gästen.