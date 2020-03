von Mardiros Tavit

In der Gemeindebücherei im Mimmenhausener Feuchtmayer-Haus wuselten die Drittklässer durch die vielen Winkel. In manchen Ecken saßen Schüler und lasen. Andere Grundschüler hielten Bücher in der Hand, die sie später ausleihen wollten. Wieder andere Kinder standen in Grüppchen in der Kinderbuchabteilung und empfahlen sich gegenseitig farbenfrohe Druckwerke. Einige piesackten sich gegenseitig auf der Couch oder liefen die Treppe rauf und runter. Die Bücherei war Lesetempel, Freundschaftstreff und Spielort.

Bücherei-Leiterin organisiert Aktion

Die zwei dritten Klassen der Fritz-Baur-Grundschule waren mit ihren Klassenlehrern zur Buchvorstellung von Gerda Raidt gekommen. Anja Steppacher, Leiterin der Gemeindebücherei, hatte die drei Salemer Grundschulen zu diesem Nachmittag eingeladen. Die Bibliothekarin nutze einen Service der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Tübingen. Diese vermittelt öffentlichen Büchereien Autoren für Veranstaltungen und nimmt den Bibliotheken die Abstimmung mit Verlag und Autor sowie die Reiseplanung ab. Aus dem angebotenen Jahresprogramm buchte Steppacher die Illustratorin und Autorin Gerda Raidt mit ihrem Kinderbuch „Müll – Alles über die lästigste Sache der Welt“.

Gerda Raidt (links) stellte ihr Kinderbuch „Müll – Alles über die lästigste Sache der Welt“ vor. Anja Steppacher, Leiterin der Salemer Gemeindebücherei, hatte sie eingeladen. | Bild: Mardiros Tavit

Illustrationen auf der Leinwand

Die eben noch unruhigen Kinder mit großen Bewegungsdrang bewiesen gleich zu Beginn der Präsentation, dass sie auch ruhig und aufmerksam sein können. Raidt hatte sie für sich schon dadurch gewonnen, weil sie nicht einfach vorlas. Sie hatte einen Projektor dabei, mit dem sie die kindgerechten Illustrationen auf die Leinwand warf. So entspann sich eine unterhaltsame Lehrstunde mit lebhafter Diskussion.

Lehrer erfreut, wie Schüler engagiert zur Diskussion beitragen

Auch die Lehrer waren überrascht, wie einige ihrer Schützlinge sich verwandelten. „Einer der Schüler fällt im Unterricht oft negativ auf“, erzählte Klassenlehrer Werner Liptau. Der Junge habe sich geöffnet und angeregt zur Diskussion beigetragen. Raidt wusste die Kinder durch Fragen zum Mitmachen anzuregen. Das Thema ihres Kinderbuchs schien den Grundschülern nicht lästig zu sein. Das zeigte sich gleich zu Beginn, als die Schüler benennen sollten, was Müll ist und wo er anfällt.

Autorin geht mit Schülern den Weg des Mülls

Die Autorin ging mit den Schülern den Weg durch, den der Müll nimmt. Rege erzählten die Kinder Geschichten von ihrem Umgang mit Müll: was mit Plastikmüll in der Umwelt passiert, wie er die Weltmeere verschmutzt und die Tiere schädigt. Die Illustrationen boten die Grundlage für das Fragespiel.

Wie kann Müll wieder verschwinden?

Fantasievoll waren die Ideen der Kinder auf die Frage, wie der Müll wieder verschwinden könnte. Vor allem die Jungs setzten darauf, den Müll mit einer Explosion aus der Welt zu schaffen. Oder gar mit einer Rakete in das All zu schießen – wohl wissend, dass das nicht möglich ist.