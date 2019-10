Wohin mit Büchern, die bereits gelesen wurden, für die die Kinder zu alt geworden sind oder die doch nicht den eigenen Geschmack getroffen haben? Fürs Wegwerfen sind sie viel zu schade, schließlich haben sie Geld gekostet und können noch anderen Lesern eine Freude bereiten. Eine Abgabemöglichkeit bieten so genannte öffentliche Bücherschränke, in die Bürger ihre Bücher stellen können. Diese werden dann von anderen Interessenten wieder entnommen – und finden dadurch neue Besitzer. Auch in und um Salem werden an verschiedenen Stellen solche öffentlichen Bücherschränke angeboten.

Salem: Seit Mitte April dieses Jahres ist am Kreisel in Salem-Stefansfeld ein Bücherschrank zu finden. Aufgestellt hat ihn der Förderverein Stefansfelder Brunnen mit Unterstützung durch die Gemeinde Salem und den Salemer Bauhof. Bereits jetzt ist der Bücherschrank laut Förderverein gut gefüllt.

Stetten: Nicht in einen Schrank, sondern in eine alte Telefonzelle können ausgediente Bücher in Stetten in Zukunft gestellt werden. Zwei ehrenamtliche Bürgerinnen arbeiten an der Umgestaltung der Kabine, wie Bürgermeister Daniel Heß bereits im Juni im Gemeinderat erklärte. Nach der Fertigstellung soll sie am Dorfplatz beim Brunnen aufgestellt werden.

Nicht in einen Schrank, sondern in eine alte Telefonzelle können ausgediente Bücher in Stetten in Zukunft gestellt werden. Zwei ehrenamtliche Bürgerinnen arbeiten an der Umgestaltung der Kabine, wie Bürgermeister Daniel Heß bereits im Juni im Gemeinderat erklärte. Nach der Fertigstellung soll sie am Dorfplatz beim Brunnen aufgestellt werden. Owingen: Auch in Owingen steht ein öffentliches Bücherregal bereit. Zu finden ist es auf dem Rathausplatz neben dem Eingang der Sparkasse. Ein Vorbau des Gebäudes sorgt laut Gemeinde dafür, dass die Bücher auch bei Wind und Regen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Uhldingen-Mühlhofen: Wie die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen mitteilt, ist im Ortsteil Unteruhldingen direkt am Ufer ein öffentliches Bücherregal zu finden. Es steht am Naturstrand in der Nähe der Pfahlbauten und der Schiffanlegestelle.

Frickingen: Das öffentliche Bücherregal in Frickingen befindet sich auf dem Platz hinter dem Rathaus. Es steht bereits seit April des vergangenen Jahres den Bürgern zur Verfügung und wurde laut der Gemeinde von Mitarbeitern des Bauhofs gebaut. Die Patenschaft und damit die Instandhaltungsarbeiten hat der Inhaber der Linzgau Buchhandlung, Michael Schlageter, als Ehrenamt übernommen.

Sipplingen: Wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt, gibt es in Sipplingen bereits seit vielen Jahren ein öffentliches Bücherregal, das auf dem Rathausplatz steht. Gebaut und aufgestellt wurde es von Schülern der Burkhard-von-Hohenfels-Schule, die das Projekt gemeinsam mit einem Lehrer umsetzten. Betreut wird es von einer Bürgerin.

Daisendorf: In Daisendorf findet sich seit dem vergangenen Jahr ein öffentliches Bücherregal. Es handelt sich hierbei um eine alte Telefonzelle, um die sich eine Bürgerin als Patin kümmert.

In Daisendorf findet sich seit dem vergangenen Jahr ein öffentliches Bücherregal. Es handelt sich hierbei um eine alte Telefonzelle, um die sich eine Bürgerin als Patin kümmert. Meersburg: Von der Stadtbücherei ins Leben gerufen wurde das öffentliche Bücherregal der Stadt Meersburg. Gepflegt wird es laut der Stadt unter anderem von Anne Wachter und der Autorin Monika Taubitz. Zu finden ist es am Zollhaus beim Hafen der Bodensee-Schifffahrt.

