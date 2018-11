Alles begann im Jahr 1992. Horst und Ursula Gerland übernahmen damals die Patenschaft für die zehnjährige Charmaine aus Sri Lanka. Das Ehepaar Gerland brachte damit ein Projekt ins Rollen. Für weitere Patenschaften konnten Kollegen, Freunde und Bekannte gewonnen werden. Elf Jahre später gründeten zehn Gründungsmitglieder den Hikkaduwa-Verein in Salem. In diesem Monat blickt der Verein auf sein 15-jähriges Bestehen zurück. Das Hilfsprojekt aus Salem hat für das Land in Südasien und deren Schulkinder viel erreicht. Patentochter Charmaine ist seit 2009 verheiratet, Lehrerin an einer Schule und Mutter einer achtjährigen Tochter.

Ursula (links) und Horst Gerland (rechts) mit ihren Patenkindern Charmaine und Ashley im Jahr 1999. Mit der Übernhame der Patenschaft von Charmaine begann die Geschichte des Hikkaduwa-Vereins in Salem. | Bild: Verein/Horst Gerland

Auch der Verein hat sich mit der Zeit entwickelt: Heute gibt es 118 Mitglieder in ganz Deutschland und der Schweiz. 360 Patenschaften konnten laut Mitteilung des Vereins übernommen und vermittelt werden. Die Mitglieder und Paten des Vereins unterstützen Jugendlichen und Kinder an mehreren Schulen in Sri Lanka. Die Spenden decken die Kosten für den Unterricht, die Lehrmittel sowie die medizinische Versorgung in der Schule. Ohne die Spenden ihrer Paten hätten die Schüler keine Chance auf eine umfassende schulische Ausbildung. Mehrere Schulabgänger sind heute in Positionen tätig, die sie ohne ihre Paten nie erreicht hätten, beispielsweise als Lehrer oder in der Tourismus-Branche, erklärt Horst Gerland.

Für den Verein war der zweite Weihnachtstag 2004 und damit 511 Tage nach der Vereinsgründung ein Wendepunkt in der Arbeit. Damals brach der verheerende Tsunami über Südost-Asien und somit über Sri Lanka herein: Die Zahl der Patenschaften ist sprunghaft gestiegen, erklärt Gerland. Die Spendenbereitschaft war zu der Zeit enorm.

Salem/Überlingen-Brachenreuthe Dasni aus Sri Lanka lernt Heilerziehungspflegerin Das könnte Sie auch interessieren

Der derzeitige Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten liegt auf der Übernahme und Vermittlung weiterer Patenschaften für bedürftige Kinder und Jugendliche. Um in Sri Lanka bessere Möglichkeiten auf einen Job zu bekommen, braucht es gute Englischkentnisse, meint Gerland. Deshalb gibt es vom Verein ein Zeugniswettbewerb: Alle Schüler reichen Kopien ihrer Jahresabschluss-Zeugnisse ein und die besten drei Schüler werden mit einer Prämie, beispielsweise mit einem neuen Fahrrad belohnt. Was dem Vorsitzenden Horst Gerland wichtig ist: Der Verein legt Wert auf persönliche Beziehung zwischen den Paten und ihren Kindern. 70 Vereinsmitglieder und Paten haben ihre Kinder vor Ort bereits besucht und auf Reisen durch das Urlaubsparadies Sri Lanka mitgenommen. Spenden kommen zu hundert Prozent bei den Kindern an, sagt Horst Gerland. Und das seit 15 Jahren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein