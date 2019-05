Salem vor 2 Stunden

Werkstücke geraten in Ofen in Brand – Feuerwehreinsatz in Salem

Die Freiwillige Feuerwehr Salem, der Rettungsdienst sowie die Polizei wurden am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, zu einem Brandeinsatz in die Straße In Oberwiesen gerufen. Dies teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.