von Peter Schober

Der Rückgang an Erdbestattungen und die deutliche Zunahme an Urnengräbern verändern auch das Bild der Friedhöfe. Denn Urnengräber benötigen eine wesentlich geringere Grabfläche als das frühere klassische Erdgrab. "Unsere Friedhöfe sind heute schon teilweise von großen Grablücken geprägt", erklärte die für das Friedhofswesen zuständige Amtsleiterin Angela Nickl in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Bislang werden diese Lücken mit Splitt aufgefüllt.

Diesem Erscheinungsbild will die Gemeinde durch Umgestaltungsmaßnahmen entgegenwirken. Für den Friedhof in Leutkirch und jenen in Stefansfeld hat sie deshalb ein Entwicklungskonzept erstellen lassen. "Wir haben unsere Friedhöfe in den vergangenen Jahren ein bisschen aus den Augen verloren und sehen nun Handlungsbedarf", sagte Bürgermeister Manfred Härle. Nach Aussage des Ravensburger Landschaftsarchitekten Rolf Deni spielten bei der Entwicklung eines Umgestaltungskonzepts eine ansprechende Anordnung der Grabfelder und die Aufenthaltsqualität auf dem Friedhof eine dominierende Rolle. Gleichzeitig sollten sich die Friedhöfe aber auch wirtschaftlich unterhalten und pflegen lassen, betonte er.

Dem Leutkircher Friedhof bescheinigte er eine vom Ansatz her schöne Struktur, die von einer Reihe alter Bäume geprägt sei. Diese Struktur sollte durch Nachpflanzungen noch unterstrichen werden und dabei neue Aufenthaltsbereiche geschaffen werden, so sein Vorschlag. "Wir haben große Flächen, die sich neu gestalten lassen", erklärte Rolf Deni.

Sitzgruppen, Grünflächen und Urnenstellwände

Als beispielhafte Elemente nannte er die Anlegung von Sitzgruppen, die Einsaat von Grünflächen als Blumenwiese, aber auch kleine Urnenstellwände könnten als gestalterische Elemente in verschiedenen Bereichen aufgestellt und als zusätzliches Bestattungsangebot zur Verfügung gestellt werden. Ein wesentlicher Bestandteil seines Neugestaltungskonzepts für den Leutkircher Friedhof ist eine attraktivere Gestaltung des Platzes vor der Aussegnungshalle und die Nivellierung des derzeitigen Gefälles. Gemeinderätin Petra Karg (GoL) fand das Konzept sehr gelungen.

Einen ganz anderen Charakter wie der Leutkircher Friedhof hat der Friedhof in Stefansfeld. Im alten Teil ist er geprägt von der Stephansfelder Kapelle, um die sich einst Erdgrab an Erdgrab mit schönen Grabsteinen reihte. Dieses ansprechende Ensemble hat sich aber stark gelichtet. Den ursprünglichen Charakter mit dem Grabrundgang um die Kapelle möchte Rolf Deni aber bewahren. Sein Konzept sieht eine Neugestaltung des Eingangsbereichs vor. Vor der Friedhofsmauer soll eine kleine Treppe anlegt werden, die den Höhenunterschied vom Straßenniveau zum Friedhof ausgleicht. Daneben ist eine Rampe für Gehbehinderte vorgesehen. Im neueren Teil des Friedhofs sieht das Entwicklungskonzept eine Umgestaltung des Vorplatzes an der Aussegnungshalle vor. Hier sollen Sitzgelegenheiten mit seitlicher Eingrünung geschaffen werden.

Entscheidung wurde noch nicht getroffen

Eine Entscheidung über die Umgestaltungsmaßnahmen wurde noch nicht getroffen. Bürgermeister Härle schlug vor, dass die Ratsmitglieder die Vorschläge erst einmal in kleineren Runden diskutieren sollen. Eines steht aber fest: Die Gemeinde möchte dann sukzessive alle ihre fünf Friedhöfe neugestalten. Neben den Friedhöfen in Leutkirch und Stefansfeld existieren noch Friedhöfe in Mimmenhausen, Weildorf und Beuren.

Splitt, Asphalt

oder Pflaster? Über die Oberfläche der Friedhofswege entspann sich in der Gemeinderatssitzung, angestoßen von Peter Frick (CDU), eine kleine Diskussion. Er wies darauf hin, dass Menschen mit Rollator Probleme hätten, auf dem Splitt, mit dem die Friedhofswege überzogen sind, durchzukommen. Zudem verwies er auf den starken Unkrautungwuchs auf diesen Wegen, dem nach dem Verzicht auf chemische Spritzmittel kaum noch Herr zu werden sei. Als Alternative zu gekiesten Wegen nannte Friedhofsgestalter Rolf Deni Asphalt oder Steinpflaster. Beides würde den Charakter eines Friedhofs aber sehr stark verändern. Für Josef Kamuf (CDU) ist Asphalt in einem Friedhof ein Unding. Das passe nicht zu einem Friedhof. Ursula Hefler (FWV) könnte sich vorstellen: Asphalt auf den Hauptwegen, um den Rollatornutzern den Zugang zu den Grabfeldern zu erleichtern, und Splitt auf den Nebenwegen und zwischen den Grabfeldern. Herbert Sorg (FWV) schlug vor, die Wege einzusanden. Dies sei naturnah und rollatortauglich. (as)

