von Peter Schober

Der Salemer Weihnachtsmarkt lockte am Wochenende wieder Scharen von Besuchern an. Kaum ein anderer der zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Region bietet das, was in Kloster und Schloss Salem zu erleben ist: Bummel durch die rund 50 Stände der Marktbeschicker, weihnachtliche Orgelmusik im mitten im Marktgeschehen gelegenen Münster, Führungen durch das historische Kulturkleinod, Puppenspiele für die kleinen Gäste, an denen sich auch ihre erwachsenen Begleiter gern ergötzten, der Besuch eines freigiebigen Nikolauses, der stimmungsvolle Auftritt von Kinderchören und Musikgruppen und nicht zuletzt das heimelige Flair in den historischen Gemäuern des einstigen Zisterziensterklosters.

"Unser Weihnachtsmarkt ist ein Selbstläufer geworden", freute sich Schlossverwalterin Birgit Rückert bei der feierlichen Eröffnung im historischen Torkel. Er sei traditionell, aber nicht verstaubt. Immer wieder ändere sich etwas. Dieses Mal traten die Hotzenplotzer Musikanten zu ihrem "Alle Jahre wieder" erstmals mit Schlagzeug an. Geändert hat sich auch etwas am gastronomischen Angebot im Torkel. Wo bisher der Narrenverein Salem Kaffee und Kuchen anbot, hat das markgräfliche Weingut Glühwein ausgeschenkt. Zum Bedauern vieler Besucher, die es geschätzt haben, sich bei einem Tässchen Kaffee zwischendurch aufzuwärmen.

Mit weihnachtlichen Liedern eröffneten Kindergartenkinder am Samstagnachmiitag den 24. Salemer Weihnachtsmarkt.

Ansonsten lief das Markgeschehen nach dem bewährten Konzept ab: zur Hälfte gewerbliche Marktbeschicker und zur anderen Hälfte örtliche Vereine. Die glänzten wieder durch ein vielfältiges Angebot an Bastel- und Stricksachen, an Weihnachtsgebäck und Eingemachtem. Und sie trugen Sorge dafür, dass kein Magen knurrte. Am Stand des Brunnenvereins verbreitete sich ein strenger Duft, aber das Raclette, das hier zubereitet wurde, "schmeckte ausgezeichnet", wie Sieglinde Vorwerk aus Fischbach schwärmte. Ein paar Hütten weiter fielen Trauben von Frauen auf, die bei der Katholischen Frauengemeinschaft Salem in den Bergen von handgestrickten Socken und Schals wühlten und meist fündig wurden. Und immer wieder klang aus der Menge ein "Schön, dass ich dich wieder mal sehe". Ein liebes Schulterklopfen und ein fröhliches Schwätzchen unter alten Bekannten gehört zum Salemer Weihnachtsmarkt, der für Einheimische auch zu einem geselligen Treffpunkt geworden ist. Auch eine Reihe Bewohner des Alten- und Pflegeheims Wespach hatte sich unter die Besucher gemischt.

Griebenschmalz, Zigger, süßsaurer Kürbis, Marmelade und Gelee – der Kultur- und Sportverein weiß, was Weihnachtsmarktbesucher mögen. Bilder: Peter Schober

Wie in einem Bienenstock ging es auch in der mit Adventsgestecken prall gefüllten Bude der Frauengruppe Buggensegel zu. "Wir haben locker 650 Kränze und Gestecke gemacht", sagte Christiane Zeller-Maier in einer kleinen Verschnaufpause. Am Sonntagabend war nahezu alles abgeräumt, was fleißige Hände in rund sechs Wochen geschaffen hatten. 500 Euro spenden die Buggensegler wieder für einen sozialen Zweck. Wie die meisten anderen Vereine auch. Auch das ist ein Markenzeichen des Salemer Weihnachtsmarkts.