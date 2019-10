In einer Mitteilung wurden die Salemer Eltern Mitte Oktober darüber informiert, dass es keine Kinderbetreuung in den Herbstferien geben wird. Diese sei bisher durch die Kooperation des Familientreffs Grenzenlos mit der Gemeinde Salem angeboten worden, hieß es darin. Die neue Treffleiterin Jutta Laimer erklärte, dass diese Zusammenarbeit nun ende. Bürgermeister Manfred Härle erklärte dazu auf Nachfrage: „In den letzten Jahren hat der Treff Grenzenlos regelmäßig eine Ferienbetreuung angeboten und die Gemeinde hat die nicht gedeckten Kosten übernommen.“ Nach personellen Veränderungen habe der Treff nun nicht mehr die personellen Kapazitäten, um dieses Angebot weiterhin organisieren zu können. „Hierüber hat uns die Treffleitung nach den Sommerferien informiert“, teilte Härle mit.

Gehört nicht zu Aufgaben der Treffleiterin

Eine detaillierte Begründung zu der Entscheidung lieferte Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt Bodenseekreis. Der Treff Grenzenlos ist eine Einrichtung des dort angesiedelten Jugendamtes. Hildegard Sasse, die frühere Treffleiterin sei sehr engagiert gewesen, Schwarz zufolge hat sie die Ferienbetreuung ehrenamtlich organisiert. Das gehöre nicht zum Leistungsspektrum einer Treffleiterin, die Angestellte des Landkreises sei. In Rücksprache mit dem Jugendamt wurde schließlich beschlossen, die Kooperation zu beenden. Die Treffleiterin muss sich „erst mal in andere Ausgaben einarbeiten“, berichtete Schwarz: „Wir können und wollen das der neuen Kollegin nicht zumuten.“ Das Zeitbudget der Treffleiterin gebe die Organisation der Ferienbetreuung nicht her. Mit Jutta Laimer sei man nun dort, „wo wir bei anderen Treffs auch sind“. Überall anders sei die Ferienbetreuung auch Gemeindeaufgabe.

Gemeindeverwaltung sucht nach Lösung

Dennoch: Der Gemeinde sei angeboten worden, eine Fachkraft zu organisieren, die interimsmäßig übernehme. Dieser Vorschlag wurde laut Schwarz abgelehnt. Bürgermeister Härle erklärte, dass die Verwaltung derzeit prüfe, „wie und in welchem Umfang künftig eine Betreuung durch die Gemeindeverwaltung angeboten werden kann, da wir die Eltern bei diesem Thema nicht ‚im Regen stehen lassen‘ möchten“. Sobald feststehe, wie die Ferienbetreuung künftig gestaltet werde, würden die Eltern selbstverständlich darüber informiert. „Leider war es in den wenigen Wochen seit Schulbeginn aber nicht mehr möglich, noch für die Herbstferien eine Betreuung zu organisieren“, bedauerte Härle.