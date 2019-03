von SK

Für die DLRG Salem war das vergangene ein ereignisreiches Jahr – und das nicht nur, weil es das 30. seit Bestehen der Ortsgruppe war. Bei der Hauptversammlung berichtete Vorsitzender Johannes Franck von zahlreichen Erfolgen im Schwimmsport. Ein Höhepunkt war nach seinen Angaben auch die DLRG Trophy, die die Ortsgruppe am Schlosssee ausrichtete.

Derzeit hat die DLRG Salem mehr als 200 Mitglieder. Die Ortsgruppe organisiert die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung für knapp 100 Kinder und Jugendliche im Hallenbad der Schule Schloss Salem sowie die Wochenendewachdienste am Salemer Schlosssee. Franck: "Dass der Wachdienst wieder so erfolgreich stattfinden konnte, ist insbesondere Jan Stocker, Jannik Löhle und von Bermatingen-Markdorf Markus Rank und Alexander Bernhardt zu verdanken." Auch wenn ein Großteil der Wachstunden ruhig gewesen sei, zeigten die vielen ernsten Einsätze doch die Notwendigkeit.

Gespräche mit neuem Betreiber im April

"Erinnern möchte ich zum Beispiel an die zwei Einsätze am Tag der Wachgänger-Einweisung, wo ein Ertrunkener, der von zwei Badengästen gerettet wurde, von uns bis zum Eintreffen der Ärzte mit dem vor drei Jahren angeschafften Sauerstoff versorgt wurde. Gleichzeitig verletzte sich auf dem Wackelsteg eine weitere Person schwer", so Franck. Durch die vielen Helfer an dem Tag hätten beide Patienten parallel versorgt werden können. Auch unter der Woche helfen DLRGler, die privat am Schlosssee sind, bei Unfällen aus. Durch den Betreiberwechsel ist derzeit noch unklar, wie es mit den Wachdiensten weitergeht. Im April gebe es erste Gespräche mit dem neuen Pächter, kündigt der Vorsitzende an.

Für den Haushalt 2019 wurden erneut Investitionen in Rettungsgeräte beschlossen. So sollen dieses Jahr zum Beispiel ein neues Fernglas, ein Spineboard und Resttubes angeschafft werden. Unter anderem ein Zwölf-Stunden-Schwimmen in Heiligenberg könnte für finanzielle Mittel sorgen. Mehrheitlich abgestimmt wurde für die Einführung eines Aufnahmebeitrags von 10 Euro bei Neuanmeldungen. Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft Emma der Kinderen, Sina Müller und Anne-Kathrin Menzel sowie für 25-jährige Mitgliedschaft Thilo Lange.