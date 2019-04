von Lorna Komm

Während viele Vereine Nachwuchssorgen haben, steigen die Mitgliederzahlen der Jugendmannschaften der Volleyballabteilung des Turn- und Sportvereins (TSV) Mimmenhausen: 17 Jugendmannschaften mit knapp 80 Mitgliedern werden aktuell in der Halle am Schlosssee trainiert. „Da wird es mitunter etwas turbulent“, sagt Trainerin Barbara Pampel, „zumal sich die Hallenbelegungszeiten nicht dementsprechend erhöht haben“.

„Das Training ist abwechslungsreich und intensiv. Es hat inhaltlich Hand und Fuß und das merken die Kinder.“ – Barbara Pampel, Trainerin der Mädchen | Bild: Lorna Komm

Aktives Vereinsleben in Mimmenhausen

Die erste Volleyball-Herrenmannschaft des TSV spielt in der zweiten Bundesliga, die schwarze Wand des Fanclubs „Black Wall“ ist überregional bekannt. Liegt es also am Erfolg der Herren, dass so viele Jugendliche in den Verein eintreten? Christian Pampel, Trainer der Herrenmannschaft, meint, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Sicher könne eine erfolgreiche Mannschaft auch die Neugier wecken, aber das reiche nicht.

Groß und Klein haben gemeinsam Spaß: Die Herrenmannschaft mit den Ballkindern der Mädchenmannschaft. | Bild: Verein

Ein Faktor für die erfolgreiche Jugendarbeit sei das langjährige aktive Vereinsleben in Mimmenhausen, gerade bei Ballsportarten. So seien viele Vereinsmitglieder schon von klein auf mit den Grundlagen vertraut. "Die Spieler der jetzigen Bundesligamannschaft sind zum Teil aus den Kindermannschaften raus gewachsen“, erzählt Christian Pampel.

„Mannschaftssportarten empfinde ich als wichtig für die Entwicklung von Kindern." -Christian Pampel, ehemaliger Nationalspieler und nun Trainer beim TSV | Bild: Lorna Komm

Professionelles Training als wichtiger Faktor

Ein weiterer Faktor, der sich nach Ansicht des Ehepaars positiv auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen auswirkt: professionelles Training. Beim TSV seien die Trainer qualifiziert und hätten zahlreiche Lizenzen. "Das Training ist abwechslungsreich und intensiv. Es hat inhaltlich Hand und Fuß und das merken die Kinder“, ist Barbara Pampel überzeugt. In ihrer Jugend hat sie selbst Handball in Mimmenhausen gespielt.

Volleyball TSV Mimmenhausen: Noch zwei Punkte holen Das könnte Sie auch interessieren

Spaß darf nicht zu kurz kommen

Die Kinder- und Jugendmannschaften würden zudem teilweise von den Bundesligatrainern oder -spielern ausgebildet, ergänzt die Universitätsdozentin. Sie ist der Auffassung: „Der Sport macht nur Spaß, wenn die Technik stimmt." Neben der Leistungsorientierung dürfe aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

Trainingslager, Hallenturniere mit Zeltübernachtung, Schwimmen oder Beachvolleyball-Turniere seien nur einige der zusätzlichen Aktivitäten, die es deshalb beim TSV gebe.

Gemeinsame Aktivitäten, wie hier beim Zelten, gehören auch zu einem erfolgreichen Vereinsleben. | Bild: Verein

Kinder sind bei Ligaspielen mit dabei

Ein weiteres Plus laut Barbara Pampel: Die Kinder können bei den Spielen der Erwachsenen zusehen, aktiv als Ballkinder mitmachen oder nach einem Ligaspiel mit den Herren zum Spaß noch ein paar lockere Bälle pritschen. Der neunjährige Justus Kugler, der seit einem halben Jahr im Verein ist, bestätigt: „Es macht Spaß und die anderen Kinder sind nett.

„Es macht Spaß und die anderen Kinder sind nett.“ – Justus Kugler, 9 Jahre | Bild: Lorna Komm

Eltern müssen mit Überzeugung hinter dem Engagement ihrer Kinder stehen

Doch bei erfolgreicher Jugendarbeit geht es nicht nur um die Kinder, findet Christian Pampel. Seiner Ansicht nach ist es wichtig, dass die Eltern den Verein nicht nur als Beschäftigungstherapie für den Nachwuchs ansehen.

Sie müssen selbst mit Überzeugung dahinterstehen, ist der Trainer überzeugt. „Mannschaftssportarten empfinde ich als wichtig für die Entwicklung von Kindern." Diese Einstellung müsse auch von den Eltern getragen werden.

Überlingen Nachwuchssorgen bei den Brauchtumsvereinen: "Tracht scheint nicht sexy zu sein" Das könnte Sie auch interessieren

Viele freiwillige Helfer

Seine Frau Barbara fügt an, dass der Verein in der glücklichen Lage sei, dass sehr viele Familien aktiv am Vereinsleben beteiligt seien. Die Eltern trainieren teilweise selbst Mannschaften und übernehmen Organisationsaufgaben, erzählt sie.

Wenn Hilfe gebraucht werde, zum Beispiel bei Fahrdiensten, beim Aufräumen oder Kassieren, seien immer mehr als genug Freiwillige da. Das sei bei anderen Vereinen nicht so. „Bei uns sind es natürlich auch längst nicht alle Eltern, die sich engagieren, aber durch den großen Pool an Helfern wird keiner überbeansprucht“, erklärt die Mutter zweier Kinder.

„Wenn was lebt und pulsiert, dann kommen mehr“

Den einen ausschlaggebenden Faktor für erfolgreiche Jugendarbeit gibt es ihrer Ansicht nach nicht. "Irgendwie ist alles miteinander verwoben." Viele der Kinder würden sich aus anderen Vereinen oder aus der Schule kennen. So komme es oft vor, dass Vereinsmitglieder ihre Freunde zum Training mitbringen. „Wenn was lebt und pulsiert, dann kommen mehr“, meint Barbara Pampel.