Fünf Wochen Vorbereitung fanden bei der ersten Rickenbacher Klimademo einen erfolgreichen Abschluss. 30 Kinder und ebenso viele Erwachsene kamen mit selbst gestalteten Plakaten und allerlei Krachmachern zum Dorfgemeinschaftshaus im kleinsten Salemer Teilort. Von dort sollte der kleine Demonstrationszug über die Straße zum nahen Hennenbrunnen gehen. Doch die Aufsichtsbehörde hatte diesen Weg nicht gestattet. So gingen die Dorfkinder kurzerhand über das private Nachbargrundstück an den landwirtschaftlichen Geräten vorbei zu ihrem Kundgebungsort. Die Sicherheit der politischen Demonstration wurde von zwei Polizeibeamten sichergestellt. Ebenso waren den Auflagen entsprechend zwei Ordner eingeteilt.

Am Hennenbrunnen angekommen, stellten sich die Kinder ganz vorne auf, sodass die vorbeifahrenden Fahrzeuge sie gut sehen konnten. Und immer, wenn ein Auto, ein Lastwagen oder ein Traktor vorbeifuhr, wurde es laut. Immer wieder skandierten die Teilnehmer das Motto: "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut." Dabei wurden die Plakate geschwenkt.

Die kleine Kundgebung an der Dorfbachstraße war gut vorbereitet. Das achtköpfige Team, alles Rickenbacher Kinder, hatte jedes Detail geplant. Ellen und Lara, beide zehn Jahre alt, hielten die Begrüßungsrede. Anschließend wurde der Liedtext des Demosongs verteilt. Ortsreferent Walter Waggershauser zeigte sich begeistert von so viel Engagement und motivierte die Kinder, weiter zu machen. Sie sollten sich immer für ihre Umwelt einsetzen.

Sie demonstrieren für das Klima: So viele Schüler waren in der Region bei "Fridays for Future" auf der Straße

Die programmatische Rede der Demo zu halten, war die Aufgabe der zwölfjährigen Maya. "Wir alle zusammen müssen früher oder später die Konsequenzen tragen und da fragen wir uns, warum kämpfen wir nicht jetzt schon gegen die Folgen", fragte sie in die Runde. "Die Welt hat Fieber. Die Welt, die die Erwachsenen hatten, gibt es für uns Kinder nicht mehr und deshalb tun wir was", rief sie ihren Zuhörern zu.

Den Abschluss gestalteten Vanessa und Josua, ebenfalls zwölf Jahre alt. Sie wiesen auf die vorbereiteten Flyer hin. Ihre gleichaltrige Freundin Judith hatte "Tipps für Kids" zusammengetragen, damit die Kinder wissen, wie sie ihre Umwelt schützen und das Klima wenig belasten können. Die Ratschläge reichten von Fahrrad fahren und Fahrgemeinschaften bilden bis hin zur Vermeidung von Plastikmüll.

Nach der Demo waren die Kinder ganz euphorisch. Die Autofahrer hätten ihnen zugewunken und die Daumen nach oben gehalten. Lastwagenfahrer hätten ihre Blicklichter auf dem Dach eingeschaltet. Die Kinder hatten auch einen ganz speziellen Unterstützer: Die ganze Zeit kreiste ein Bussard über ihren Köpfen, ganz so, als ob er aufpassen wollte, dass den kleinen Klimakämpfern nichts zustößt.

Von der Idee zur Aktion

Vor fünf Wochen haben sich die Rickenbacher Kinder im Pferdestall über die Schüler-Klimademos unterhalten. Als Dorfkinder konnten sie nicht an den Demonstrationen in den Städten teilnehmen. Kurzerhand nahmen sie sich vor, eine Klimademo in Rickenbach abzuhalten. Als Termin haben sie sich den weltweiten Aktionstag der "Fridays-for-Future"-Schülerbewegung ausgesucht. Da sie alle auf verschiedene Schulen gehen, wurde der Zeitpunkt auf den Nachmittag gelegt, sodass sie auch nicht den Unterricht schwänzen mussten. Überrascht waren sie nach eigenen Angaben, dass viele ihnen von ihrem Vorhaben abgeraten hätten oder die Klimademo-Bewegung insgesamt ablehnten. Auch hätten ihnen viele Altersgenossen signalisiert, dass sie "keinen Bock" auf eine Demo hätten. Am Ende waren sie 30 Kinder und etwa 30 Erwachsene. Bei einer Einwohnerzahl von 235 in Rickenbach müssten im Vergleich dazu in München etwa 250 000 Menschen demonstrieren. (mt)