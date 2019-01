Das vierte und somit letzte Salem Open Air für diesen Sommer steht fest. Die Band "Thirty Seconds to Mars", bestehend aus Jared Leto und Bruder Shannon Leto, kommt am Freitag, 16. August, an den Bodensee. Dies teilt der Konzertveranstalter Allgäu Concerts mit.

Guinness-Weltrekord der längsten Tour mit 300 Shows

Dass Jared Leto nicht nur auf der Leinwand eine gute Figur macht, sondern auch auf den Bühnen dieser Welt zuhause ist, hat er vielfach bewiesen. Im Jahr 1998 gründeten der Schauspieler und sein Bruder die Formation "Thirty Seconds to Mars". Die Musiker halten den Guinness-Weltrekord der längsten Tour mit 300 Shows rund um den Globus, haben eine Single aus dem Weltall gestreamt und bis jetzt mehr als 15 Millionen Alben verkauft.

Der Veranstalter beschreibt die Musik von "Thirty Seconds to Mars" als "große Geste". Die Alben folgten verschiedenen Konzepten und die Liveshows seien Spektakel. "Ihr Stil setzt sich aus einer Vielzahl von Elementen aus Rock, Progressive und Electronica zusammen. Er steht in einer Tradition mit Künstlern wie Pink Floyd, The Cure, U2 oder Tool", heißt es weiter.

Durchbruch für "Thirty Seconds to Mars" im Jahr 2005

Der Durchbruch gelang den Leto-Brüdern 2005 mit dem Album "A Beautiful Lie". 50 Wochen lang hielt sich die Auskopplung "The Kill" in den amerikanischen Rock Charts. 2018 kam das fünfte Studioalbum "America" in den Handel. Es führte die Band erstmals auch auf den ersten Platz der deutschen Albumcharts. "Mit den Singles 'Walk on Water' und 'Dangerous Night' wird das Werk zu ihrem bisher erfolgreichsten Release", so Allgäu Concerts. Karten für das Salem Open Air gibt es ab Freitag, 1. Februar, 10 Uhr, beim Medienpartner SÜDKURIER: in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen oder im Internet unter ticket.suedkurier.de.