Ein vierjähriger Junge ist am Sonntag im Schlosssee in Salem ertrunken. Die Polizei und die GemeindeSalem bestätigten den Vorfall auf Anfrage des SÜDKURIER, der von den Behörden als Badeunfall bezeichnet wurde. Weitere Angaben will die Polizei noch heute, aber erst nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft machen. Dies sei üblich bei Unfällen mit Todesfolge, hieß es.