Dieses Jahr startete die Home & Garden, die bis 8. September bereits zum 16. Mal in Schloss Salem stattfindet, mit Nieselwetter. Das dämpfte zwar etwas die Flanierfreude, doch Freunde schöner Gärten wissen: Ohne Regen wird‘s damit nichts. Genauso wenig ohne Mist, wie schon der Reichenauer Mönch und Botaniker Walahfrid Strabo im 9. Jahrhundert festhielt, den Schlossverwalterin Birgit Rückert in ihrer Begrüßungsansprache zitierte. Die Home & Garden, an der dieses Jahr rund 100 Aussteller teilnehmen, hat sich laut Rückert in all den Jahren so gut etabliert, „das fühlt sich an wie Familie“.

Berner Sennenhund Gismo, der mit Herrchen und Frauchen aus Dresden angereist ist, findet den Tiroler Käse, den Sascha Berger anbietet, spitze. | Bild: Sylvia Floetemeyer

„Wir sind die analoge Antwort auf die Digitalisierung„

Martin Schmidt, Geschäftsführer der Home & Garden Event GmbH, griff diese Worte auf und versicherte: „Wir schätzen das sehr, wie wir hier aufgenommen werden.“ Schmidt betonte: „Wir sind die analoge Antwort auf die Digitalisierung. Denn treffen, genießen, sich persönlich austauschen: Das kann das Netz nicht ersetzen.“

Aussteller schätzen persönliche Kontakte zu Kunden

Das bestätigte auch Aussteller Ralf Hörmann aus Zell an der Mosel, der mit seinen Lederwaren das zweite Mal in Salem teilnimmt. Er sei wiedergekommen, „weil‘s Spaß macht“. Ihm gehe es vor allem darum, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen mit Leuten, „mit denen man Folgegeschäfte machen kann“. Im direkten Austausch könne er ihnen am besten zeigen, was er mache. Gerade arbeitet er an einem Gürtel in Reptiloptik. Doch das Leder mit der markanten Prägung stammt von Hühnerfüßen.

Ralf Hörmann aus Zell an der Mosel arbeitet mit interessanten Materialien. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Alexander Gracin verkauft Whirlpools und zwar direkt auf der Home & Garden, wie er versichert. Die meisten Kunden wollten dann auch genau das Modell, das es ihnen am Stand am meisten angetan habe, berichtet er.

Alexander Gracin bietet Whirlpool-Modelle an. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Besucherinnen gefällt das Ambiente in Salem

Wenn Katharina Zimmermann sich in so etwas Großes vergucken würde, gäbe es daheim wohl Diskussionen mit ihrem Mann. „Ich darf nichts mehr mitbringen, keine Blumen, keine Schuhe“, behauptet sie verschmitzt. Dann flüstert sie verschwörerisch: „Ich kaufe Tulpenzwiebeln und setze die ein. Das sieht der gar nicht.“ Zimmermann ist mit ihren Freundinnen Kerstin Framenau und Antje Allgeier eigens für die Home & Garden aus Freiburg angereist. Die drei Frauen wollen einen schönen Tag erleben und waren laut Zimmermann „bestimmt schon auf zehn solcher Ausstellungen“.

Bonsais im Schlosspark: Die Home & Garden hat jede Menge Angebote sowohl für Besitzer von kleinen als auch von großen Anwesen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Nüchtern meint sie, das Angebot „ist fast überall das gleiche“, teils auch mit denselben Ausstellern. In Salem gefällt den Dreien besonders das Ambiente und sie wollen auf jeden Fall die Schlossführung mitmachen, die mit einem Ticket der Home & Garden nur drei Euro extra kostet.