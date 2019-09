von Peter Schober

„Diese Zuwendung hilft uns sehr“, freute sich Christina Hansen, als ihr Bernhard Prinz von Baden in seiner Funktion als Kuratoriumsmitglied der Denkmalstiftung Baden-Württemberg und Lotto-Regionaldirektor Frank Eisele den Zuwendungsvertrag für die Sanierung des etwa 140 Jahre alten Backhauses in der Haldenbühlstraße in Neufrach überbrachten. Danach erhält Familie Hansen 50 000 Euro für ihr neuestes Denkmalschutzprojekt.

100 Jahre alter Backofen soll erhalten bleiben

Das Backhausareal in der Neufracher Haldenbühlstraße ist das Überbleibsel einer größeren Hofanlage, die vor fünf Jahren abgerissen wurde. Das Backhausareal, zu dem neben dem Backhaus auch ein Speicherbau zählt, wurde vor zwei Jahren von der Familie Hansen erworben. Anfang dieses Jahres hat sie sich angeschickt, das denkmalgeschützte Ensemble wieder instandzusetzen. Die Kosten werden auf deutlich über 400 000 Euro geschätzt. „Da kommen uns die 50 000 Euro sehr gelegen“, sagte Christina Hansens Mutter Sigrid. Sie sehe es als eine Verpflichtung an, persönliches Vermögen auch so einzusetzen, dass die Allgemeinheit etwas davon habe.

Der vermutlich aus dem Jahr 1880 stammende Backofen soll wieder funktionsfähig gemacht werden. | Bild: Peter Schober

Tatsächlich beabsichtigt die Familie Hansen, das Backhausareal zu einem kleinen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft auszubauen. Mit dem noch vorhandenen rund 100 Jahre alten Backofen soll ein Stück früherer bäuerlicher Lebensweise lebendig gehalten werden.

„Sehr eindrückliches Projekt“

Bernhard Prinz von Baden bezeichnete die Wiederinstandsetzung des Backhauses als „sehr eindrückliches Projekt“ und sprach der Familie Hansen großen Respekt für ihr Engagement aus. „Sie stecken erhebliche Mittel in das Projekt, um alte Dorfkultur zu erhalten“, wandte er sich an die Familie Hansen. Solche Initiativen unterstütze die Denkmalstiftung Baden-Württemberg sehr, zumal wenn die Allgemeinheit noch davon profitiere. Das Neufracher Backhausareal gehöre zu den wenigen seiner Art, die heute noch existieren würden.

Denkmalstiftung erhält Geld aus Lotterieerträgen

Die Mittel für die Förderung zur Sanierung des Backhausareals stammen, wie der Prinz erklärte, aus Lotterieerträgen der Glücksspirale. Die Mittel aus der Glücksspirale, so betonte Lotto-Regionaldirektor Frank Eisele, machten es der Denkmalstiftung Baden-Württemberg möglich, wertvolle Kulturdenkmale zu erhalten. Denkmalschutz bewahre besondere Orte zum Erleben, zum Feiern und zum Besinnen. Lotto Baden-Württemberg helfe mit, die Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft zu schlagen.

Im Namen der Gemeinde dankte Bürgermeisterstellvertreterin Petra Karg sowohl der Denkmalstiftung als auch Lotto Baden-Württemberg, vor allem aber der Familie Hansen. Diese habe sich in der Gemeinde schon in vielfältiger Weise engagiert.