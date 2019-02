von Sk

Beim Entladen seines Lasters in der Bahnhofstraße ist ein 54 Jahre alter Mann am Montag, gegen 9 Uhr, verletzt worden. Laut Polizei lud der Mann seine Ladung aus Balkonbodenplatten mit einem Gabelstapler aus, als eine nicht mittig aufgenommene Palette kippte und auf die Straße fiel.

Die Palette mit den Bauplatten konnte nicht wieder aufgerichtet werden. Die Platten wurden mit den Mitnahmegapler zurück in den 40-Tonner gefahren. | Bild: Mardiros Tavit

Der sich in Schräglage befindliche Gabelstapler richtete sich rückartig auf, wodurch der 54-Jährige in der Fahrerkabine hin- und hergeschleudert wurde. Der vermutlich unter Schock stehende Mann begab sich anschließend in das Führerhaus seines Lasters, wo er zunächst vom Rettungsdienst erstversorgt wurde, berichtet die Polizei.

Nach der medizinischen Versorgung des Fahrers räumten Handwerker die beschädigte Palette mit den Bauplatten weg. | Bild: Mardiros Tavit

Der Mann wurde von der Feuerwehr Salem aus der Kabine geholt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war bis gegen 10.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro.