von SK

Die Polizei in Salem sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein in der Bahnhofstraße abgestelltes Auto zerkratzt hat.

Laut Polizei stand der Daimler-Chrysler vor der Hausnummer 18, als sich der Täter mit einem spitzen Gegenstand an Motorhaube und Beifahrerseite zu schaffen machte. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Salemer Polizei bittet unter 0 75 53/82 69 0 um sachdienliche Hinweise.