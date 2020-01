von Mardiros Tavit

Die Theatergruppe Homberg-Limpach hatte sich zu ihrem 50-jährigen Bestehen einiges vorgenommen. So sah das Publikum statt eines Stücks gleich drei Werke. „Die drei Einakter sollten das Theaterspielen in den letzten 50 Jahren wiedergeben und auch aufzeigen, dass unsere Gruppe etwas anders ist“, erzählte Theaterleiter Manfred Ströhle. Ein großes Versprechen für ein Amateurtheater, das aber gehalten wurde.

Früher Männergesangverein, heute Feuerwehr als Gastgeber

Nach sieben Aufführungen in Limpach gab es ein Gastspiel in Beuren, und dies schon im 37. Jahr. 1982 hatte der Männergesangsverein die Theatergruppe aus Deggenhausertal nach Beuren eingeladen. Daraus entwickelte sich eine jährliche Tradition, bis der Männergesangsverein die Betreuung nicht mehr übernehmen konnte. Die Abteilung Beuren-Weildorf der Feuerwehr sprang in die Bresche. Seit drei Jahren bieten die Männer und Frauen um Abteilungskommandanten Martin Weishaupt beispielhafte Rahmenbedingungen. „Wir kommen immer wieder gern her“, lobte Ströhle die Leistung der Gastgeber.

Parodie auf Wildererfilme der 60er Jahre

Hinter den Kulissen funktionierte alles, so hatten die Akteure auf der Bühne die Sicherheit, das Beste aus sich herausholen zu können. Die Besucher im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus amüsierten sich köstlich. Als erstes Stück stand „Naze, der Baze“ von Franz Schauerer auf dem Programm, eine Parodie auf die Wildererfilme der 60er Jahre.

Verstorbene Gattin umschwirrt ihren Mann als Geist

Beim zweiten Einakter „...adele, Adele“ brillierten Frank Wieland (Heinrich) und Bianca Friessnig (Adele). Im Zweipersonenstück steht Heinrich wartend an der Bushaltestelle und hat Gewissensbisse wegen des Todes seiner Gattin. Sie umschwirrt ihn unterdessen als Geist und kommentiert seine Gedanken, ohne dass er sie hören oder sehen kann. Minimalistischer Aufbau, aber wunderbar pointiertes, skurril amüsantes Spiel.

Auch der deutsche Urlauber wurde auf die Schippe genommen. | Bild: Mardiros Tavit

Urlauberposse um ewig grantelnden Deutschen

Das dritte Stück „Spanien, olé“ von Bernd Gombold war eine ebenso klischeehafte wie unterhaltsame Urlauberposse um den ewigen Grantler und Besserwisser Klaus Meckerer. Auch hier zeigte das Gesamtensemble um Regisseurin Caroline Karrer eine tolle Leistung auf der Bühne. Das Publikum applaudierte den Akteuren am Ende begeistert.