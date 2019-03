von Peter Schober und Bernhard Conrads

Eine zeitweise stürmische Angelegenheit wurde am Rosenmontag der Krämermarkt in Neufrach. Während in den Morgenstunden die Besucher noch bei Sonnenschein in die Leutkircher Straße und ihre Nebengassen strömten, um nach Trödel und Kuriositäten Ausschau zu halten, fegten um die Mittagszeit heftige Sturmböen durch die Marktstände und warfen so manche Zeltdächer, Auslagen und Kleiderständer über den Haufen.

Schließlich war es so stürmisch, dass sogar die Feuerwehr anrücken musste, um den schwankenden Narrenbaum an der Spitze zu stutzen. | Bild: Peter Schober

Einige Händler packten ihre Sachen zusammen und brachten ihre Raritäten in Sicherheit. Schließlich rückte noch die Salemer Feuerwehr mit der Drehleiter an und kappte aus Sicherheitsgründen den Dolden des Narrenbaums, der inmitten der Markstände bedrohlich hin und her schwankte.

Mithilfe dieser Maßnahme sollte die Windlast reduziert werden, die auf den Narrenbaum einwirkte. Ganz gefällt solle er aber nicht werden, teilte Christian Lieber vom Aufsichtspersonal des Krämermarkts mit.