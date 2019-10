von Peter Schober

Zum 1. Januar 2020 werden die Kindergartengebühren wohl beträchtlich ansteigen. Vorausgesetzt, der Gemeinderat folgt der Empfehlung des Ausschusses für Verwaltung und Kultur. Dieser segnete am Montagabend bei einer Gegenstimme und einer Stimmenthaltung den Vorschlag der Verwaltung ab, der Anhebungen zwischen 8 und 21 Prozent vorsieht. Dieser Aufschlag rührt daher, dass die Gemeinde bei ihrer Kalkulation nun die tatsächlichen Betreuungsstunden zugrunde legt.

Kommunalverband empfiehlt dreiprozentige Anhebung

Als Orientierungsmaßstab für die Kindergartengebühren nannte Zita Koch, die für das Kindergartenwesen zuständige Sachbearbeiterin, die Empfehlungen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales. Dieser hat für das kommende Jahr entsprechend der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine dreiprozentige Anhebung der Kindergartengebühren empfohlen.

4,88 Euro pro Betreuungsstunde

Dies beziehe sich jedoch auf die Regelöffnungszeiten, erklärte Koch. In Salem würden aber weit darüber hinausgehende Öffnungszeiten angeboten, die in der bisherigen Kalkulation nur geringfügig berücksichtigt worden seien. Daraus resultiere die deutlich über den Empfehlungen des Kommunalverbands liegende vorgesehene Anhebung in Salem. Breche man die neuen Elternbeiträge auf die Betreuungsstunde herunter (4,88 Euro), dann lägen die Gebühren auf der Höhe der Empfehlung des Kommunalverbandes.

Gebührenordnung Die Gebührenordnung bildet 112 Positionen ab. Diese orientieren sich an den beanspruchten Betreuungszeiten, an der Anzahl der betreuten Kinder aus einer Familie sowie am Alter der Kinder (unter oder über drei Jahre). Darüber hinaus wird auch noch danach differenziert, ob jemand alleinerziehend ist.

Defizit im Kindergartenbereich lag 2018 bei 1,9 Millionen Euro

Wie Zita Koch erläuterte, wird vom Kommunalverband bei der Festsetzung der Kindergartengebühren grundsätzlich empfohlen, 20 Prozent der Betriebsausgaben auf die Elternbeiträge umzulegen. In Salem liegt man weit darunter. Hier betrug diese Quote im Jahr 2018 13,5 Prozent. Das Defizit im Kindergartenbereich, so rechnete Koch vor, habe 2018 rund 1,9 Millionen Euro betragen.

Rechenbeispiele für künftige Kinderbetreuungskosten Kinder über drei Jahren Für die Vormittagsbetreuung für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind fallen 115 Euro (bisher 106 Euro) an. Die Regelbetreuung mit vier Nachmittagen für ein Kind aus einer Familie mit vier oder mehr Kindern kostet 28 Euro (bisher 24 Euro). Kinder unter drei Jahren Hier werden für die Vormittagsbetreuung für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern 178 Euro (bisher 161 Euro) fällig. Die Regelbetreuung mit vier Nachmittagen (41,75 Stunden) für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern schlägt mit 250 Euro (bisher 228 Euro) zu Buche.

Räte sprechen sich für kostenlose Kitas aus

Gemeinderat Martin Möller (GoL) wandte sich gegen die geplante Gebührenerhöhung. „Ich bin dagegen“, erklärte er. Der Kindergarten habe einen hohen integrativen Stellenwert. Deshalb sollte man zuschauen, dass möglichst alle Eltern ihre Kinder in den Kindergarten schicken. Aus diesem Grund sprach sich Möller sogar für kostenlose Kitas aus. Bürgermeister Manfred Härle stand diesem Ansinnen offen gegenüber, meinte aber, dass die Finanzierung vom Land geleistet werden müsste.

Diese Ansicht teilte auch Arnim Eglauer (SPD). Grundsätzlich sei auch er für kostenlose Kitas.

Vorschlag für kostenloses Vorschuljahr

Luzia Koester (CDU) meinte dagegen, dass den Eltern die qualitativ hochwertige Betreuung ihrer Kinder in den Salemer Kindergärten 4,88 Euro pro Stunde wert sein sollte. Ursula Hefler (CDU) brachte in die Diskussion die Anregung ein, zu überlegen, ob nicht das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung gebührenfrei angeboten werden könnte. So könnten viele Kinder wenigstens das Vorschuljahr besuchen, argumentierte sie.

Grüne offene Liste will einkommenbasiertes Gebührenmodell durchrechnen lassen

Birgit Zauner (GoL) kündigte an, dass ihre Fraktion einen Antrag stellen werde, ein einkommenbasiertes Gebührenmodell durchzurechnen. Dazu meinte Bürgermeister Manfred Härle, dass dies einen hohen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen würde. Auch äußerte er Bedenken, wenn die Eltern ihre Einkommenssituation offenlegen müssten.

Gemeinderat entscheidet Mitte November

Die Beschlussfassung über die geplante Anhebung der Kindergartengebühren obliegt dem Gesamtgemeinderat. Dessen nächste Sitzung findet am 12. November statt.