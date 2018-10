von SK

Ein 61-Jähriger wollte mit seinem Auto beim Sportplatz des FC Beuren-Weildorf nach links auf den Parkplatz zum Sportgelände abbiegen. Von dort ließ er ein wartendes Auto aus der Einfahrt auf die Straße fahren. Im Anschluss übersah er nach Polizeiangaben beim Abbiegen den Rover eines aus Richtung Beuren kommenden 29-Jährigen.

Dieser konnte zwar zunächst nach links ausweichen, geriet jedoch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Opel eines 23-Jährigen, der hinter dem 61-Jährigen in Richtung Beuren fuhr. Durch den Unfall wurde der Rover so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Am Opel wurde die linke Fahrzeugseite massiv eingedellt, berichtet die Polizei. Am Fahrzeug des 61-Jährigen entstand kein Schaden.

