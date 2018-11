Salem – Seit 30 Jahren gibt es den Soroptimist International Club Überlingen. Schon viele Jahre sind die 39 Mitglieder auch in der Region rund um Salem aktiv. Gerade ist ihre Weihnachtsbaumaktion an den Start gegangen, die bereits seit zehn Jahren Wünsche von bedürftigen Kindern und neuerdings auch solche von Senioren erfüllt. 350 Weihnachtspäckle konnten so im vergangenen Jahr an Salemer und Meersburger Kinder ausgeben werden. 75 Senioren wurden beschenkt.

Unterstützung für Frauen und Kinder

Auch während des Jahres sind die Soroptimistinnen sozial aktiv. Sie fördern beispielsweise einzelne Frauen über ein Institut für Familienforschung und Kinder krebskranker Mütter oder organisieren Podiumsdiskussionen zu "Frauen-Leben" in der Überlinger Buchinger-Klinik. Im Salemer Familientreff Grenzenlos gibt es dank ihrer Unterstützung das Gesangsprojekt "Salem singt bunt" mit Musikschulpädagogin Margit Koch-Schmidt. Jeden Freitagnachmittag singen Kinder von Flüchtlingen, Migranten und Salemer Bürgern gemeinsam. Die Kinder können hier in Kontakt kommen und beim Singen die fremde Sprache leichter lernen.

700 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Es ist den Clubmitgliedern ein Anliegen, Familien und insbesondere Frauen und Kinder zu unterstützen. "Es ist ein Hauptziel, dass Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können", unterstreicht Vorstandsmitglied Karin Schneider. Rund 700 Stunden ehrenamtliche Arbeit steckt hinter der vielfältigen Clubarbeit. Wichtig ist es laut Vorstandsfrau Bettina König, ein Netzwerk an Kontakten zu knüpfen. "Unsere Aufgabe ist es zu organisieren, Kontakte herzustellen und Menschen für unsere Aktionen zu begeistern", sagt König.

Dank der Unterstützung der Überlinger Soroptimistinnen wird bei "Salem singt bunt" Sprache spielend erlernt. Gemeinsam mit Musikpädagogin Margit Koch-Schmidt singen die Kinder einmal wöchentlich im Treff Grenzenlos. | Bild: privat

Auf diese Art sei beispielsweise die Verbindung zur Familientreffleiterin Hildegard Sasse zustande gekommen. Man habe sich kennengelernt, als in Salem die Weihnachtsbaumaktion startete. Gemeinsam wurde anschließend das Singprojekt aus der Taufe gehoben. In den Anfängen hätten die Clubprojekte noch allein über Flohmarkterlöse gestemmt werden können, erzählt Heike Huther. "Mit Beginn der Weihnachtsbaumaktion vor zehn Jahren kam die Wende", erinnert sich die neue Präsidentin. Immer mehr Spenden seien nötig geworden angesichts der sichtbar werdenden Bedürftigkeit vor Ort.

Geschenke auch für Senioren

Längst versorgen die Clubmitglieder nicht nur Familien, sondern auch Senioren zu Weihnachten. Dafür sammeln sie im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion nicht nur Geschenke, sondern auch Geldspenden, die in Form von Einkaufsgutscheinen weitergegeben werden. Allein bei der Überlinger Aktion "Ein Licht, ein Baum, wir helfen" kamen im vergangenen Jahr 11 000 Euro Spenden zusammen.

Dankbare Beschenkte und "faszinierende Begegnungen"

"Ein Teil unseres Erfolgs liegt sicher daran, dass wir dicht an den Menschen hier vor Ort dran bleiben", meint Huther. Hinzu komme, "dass wir ein verlässlicher Partner sind", sagt sie über die kontinuierliche Tätigkeit der Soroptimistinnen mit immer wiederkehrenden Konzepten. Auch die Soroptimistinnen selbst profitieren von ihrem Tun. "Es gibt so viele positive Rückmeldungen von den Beschenkten", sagt König und erzählt von wunderbaren Dankesbriefen. Von ganz persönlicher Freude berichtet Huther: "Ich habe hier im Club Schwestern gefunden", hebt sie den guten Zusammenhalt hervor. Und Schneider spricht von der Bereicherung durch "faszinierende Begegnungen mit jungen und älteren Frauen".

Soroptimist International Im Überlinger Club sind rund 40 Frauen im Alter von 33 bis 87 Jahren aus unterschiedlichsten Berufssparten. Mit dabei sind je eine Ärztin, Psychotherapeutin, Buchhändlerin, Bankangestellte, Steuerberaterin, Übersetzerin, Friseurin und Hausfrau. Von jedem Beruf darf nur eine Vertreterin im Club sein.

Aufnahmen erfolgen ausschließlich über persönliche Kontakte. "Wir sind kein elitärer Zirkel", unterstreicht Karin Schneider aus der Vorstandsriege. Zwar gebe es ein "sensibles Aufnahmeverfahren", doch nur über sehr persönliche Kontakte könnten viele Dinge auf den Weg gebracht werden.

Ziel von Soroptimist ist es, eine Vielfalt der Frauenwelt abzubilden und unterschiedlichste Kompetenzen zu bündeln. "Nur durch diese Berufsvielfalt erreichen wir ganz unterschiedliche Personen", erklärt Vorstandsmitglied Bettina König. Gearbeitet wird in thematisch unterschiedlichen Arbeitsgruppen.

Die Salemer Weihnachtsbaumaktion läuft bis Montag, 10. Dezember. Der Baum zum Abpflücken der Wünsche wird wieder in der Hauptstelle der Sparkasse am Schlosssee stehen.

