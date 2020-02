von Oliver Stähler

Der Narrenverein Salem nimmt in dieser Fastnacht an zehn Umzügen kein. Auf den Straßen daheim ist er allerdings nicht zu sehen, nur bei Umzügen auswärts. Die weiteste Fahrt für die Salemer Narren nach Öpfingen bei Ulm. Wie kam es dazu, dass der Verein dort mitlaufen kann? Wer organisiert das Ganze?

Markus Star, ist Narrenmeister beim Alemannischen Narrenring (ANR). Er erklärt, dass die Narrenvereine, die im ANR Mitglied sind, die Umzugsteilnahme selbst regeln und andere ANR-Vereine einladen. Die 90 Mitgliedszünfte treffen sich alljährlich bei Konventen, wo sie Anträge oder die Vergabe der Freundschaftstreffen besprechen.

Einladungen werden bei Konventen ausgelegt

Der jüngste Konvent fand am 19. Oktober in Unterschwarzach bei Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg statt. An den Konventen werden die Einladungen zu den Umzügen ausgelegt. Diese können dann direkt beim Konvent angenommen werden, je nachdem, wie es in den Kalender der jeweiligen Zünfte passt.

Gegenseitige Kontrolle der Vereine in Bezug auf das Brauchtum

Als Mitglieder des Alemannischen-Narrenrings laufen die Narrenzünfte immer vor den freien Zünften und haben einen vorgeschriebenen Versicherungsschutz. Peter Frick, Vorsitzender des Narrenvereins Salem, erklärt: „Das Positive an der Mitgliedschaft im ANR ist auf jeden Fall die gegenseitige Kontrolle der Vereine in Bezug auf das Brauchtum und der einheitliche Versicherungsschutz der Mitgliedsvereine.“

Positiv: Narrenring unterstützt Vereine bei rechtlichen und organisatorischen Fragen

Frick erzählt, dass es gut sei, dass die Vereine bei Veranstaltungen in rechtlichen und organisatorischen Fragen Unterstützung durch die anderen Vereine des Alemannischen Narrenrings bekämen.

Negativ: Durch die Größe des Gebiets müssen Vereine zu Umzügen weit fahren

Negativ am ANR sei hingegen die inzwischen zu hohe Zahl der Vereine auf einem zu großen Gebiet. Man müsse zur Teilnahme bei Umzügen von Friedrichshafen bis nach Ulm fahren. Das sei meist bei Umzügen der Fall, bei denen Vereine die Teilnahme nicht so leicht absagen können, wie dies etwa bei Jubiläumsveranstaltungen der Fall ist.

Peter Frick, Vorsitzender des Narrenvereins Salem

Peter Frick schlägt auf Regionen begrenzte Einladungen vor

Peter Frick schlägt vor, man sollte die Einladungen auf die einzelnen Gebiete begrenzen, sodass zum Beispiel nur Vereine aus der Region Bodensee zu anderen Vereinen derselben Region gehen. Die Offenheit der ausgesprochenen Einladungen berge die Gefahr, dass an manchen Orten sehr viele Zünfte aufeinandertreffen, während sie andernorts eher allein blieben.

Der Alemannische Narrenring Der Alemannische Narrenring (ANR) wurde 1969 gegründet und ist ein Bund aus inzwischen 90 Narrenzünften. Er entstand aufgrund des Aufnahmestopps des Verbandes Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Dadurch konnten jüngere und neu gegründete Vereinen dem VSAN nicht mehr beitreten.

Ohne Mitgliedschaft im ANR erhalten Vereine kaum Einladungen zu Umzügen

Peter Frick kritisiert außerdem: „Vereine ohne Mitgliedschaft im ANR haben kaum eine Chance, an Umzügen teilzunehmen, weil der ANR durch Vorschriften dafür sorgt, dass die Mitglieder hauptsächlich allein laufen, also ohne die freien Vereine. Es können lediglich mal Nachbarvereine eingeladen werden. Das kann man sowohl positiv als auch negativ sehen.“

Salemer Zunft wählt am 11.11. aus, bei welchen Terminen sie dabei ist

Und wie wählen die Narren aus Salem nun ihre Umzüge bei der Vielzahl von Angeboten aus? „Die Umzüge werden im Voraus schon vom Vorstand sortiert“, erklärt Frick, „zum Beispiel wird geguckt, ob die Umzüge zur Dorffastnacht stattfinden oder ob sie eher schlecht organisiert sind, ob sie viel zu viele Narren auf eine zu kurze Laufstrecke einladen.“ Wenn diese Vorauswahl getroffen worden sei, entscheide der Narrenrat am 11.11. über die Teilnahme oder Absage bei den übrigen Umzügen. Im Schnitt seien es acht Umzüge, die der Narrenverein Salem in einer Saison besuche.