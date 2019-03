von Peter Schober

Als Stätte der Begegnung für alle Generationen stellt sich der vor knapp zwei Jahren gegründete Initiativkreis "Grüne Mitte Neufrach" die Nachnutzung des Neufracher Sportplatzes vor, wenn dieser vom FC Rot-Weiß Salem eines Tages nicht mehr benötigt wird. Die Fußballclub strebt durch die Anlegung eines dritten Fußballfeldes eine Konzentration des Spielbetriebs im Bereich des Schlossseestadions an.

Am Dienstagabend stellte der Initiativkreis dem Gemeinderat ein grobes Konzept für eine Nachnutzung vor. Dieser soll einerseits als grüne Lunge inmitten des Ortes erhalten bleiben, andererseits einer sinnvollen Nachnutzung zugeführt werden. Cornelia Weißmann erläuterte das Konzept.

Kinderspielplatz und kleiner Bolzplatz

Dieses sieht einen Kinderspielplatz mit einem kleinen Bolzplatz vor. Unter der Bezeichnung "Park der Sinne und Ruhe" ist ein Bereich mit einer Bouleanlage, einem Schachbrett, einer Blumenwiese, einer Sitzecke und gegebenenfalls einer Grillstelle vorgesehen. Ein weiteres Element ist eine Grünfläche für Bewegungsspiele, die für kleine Turniere oder auch für kleine Feste von Gruppen und Vereinen genutzt werden könnte.

Fitnessgeräte für Jung und Alt

Außerdem ist ein Mehrgenerationen-Spielplatz mit fest installierten Fitnessgeräten, insbesondere auch für Senioren, angedacht. Das Clubhaus, das dem SV Neufrach gehört, könnte sich der Initiativkreis als Treffpunkt vorstellen – nachmittags als Café, abends als Vesperstube. Und im Hinblick auf die Installierung eines Bürgerbusses schlägt der Initiativkreis das Clubhaus auch als Zentrale dieser Einrichtung vor. Auch an die Parksituation ist in dem Konzept gedacht. In Abstimmung mit der Kirchengemeinde sollten Parkplätze an der Fridolin-Amann-Straße und an der Straße Am Sportplatz angelegt werden, so der Initiativkreis.

"Die Grüne Mitte in Neufrach ist eine einzigartige Fläche in der Dorfmitte", sagte Hugo Gommeringer als einer der Sprecher des Initiativkreises. Deshalb gelte es, sie unbedingt zu erhalten. Ergänzend hierzu betonte Siegfried Eisele: "Diese Grüne Mitte soll jetzigen und künftigen Generationen dienen und als Bürgerpark auch von allen Altersschichten genutzt werden können."

Bürgermeister Manfred Härle sprach dem Initiativkreis ein großes Kompliment für die geleistete Arbeit aus. Auch aus den Reihen der Gemeinderäte wurde das Konzept fast durchweg gutgeheißen. Auf einen Zeitpunkt, wann das dritte Spielfeld für die Fußballer realisiert werden kann, mochte sich Bürgermeister Härle nicht festlegen.

Es liefen noch Gespräche mit dem Rot-Weiß Salem über den genauen Standort für ein drittes Spielfeld, berichtete er. Wenn dieser feststehe, müsse das dafür erforderliche Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren über die Bühne gebracht werden, so der Bürgermeister.