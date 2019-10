Salem vor 2 Stunden

So kann Manuel Müller für einen 16-Jährigen in Australien zum Lebensretter werden

Als im März 2019 der Anruf kam, zögerte Manuel Müller aus Wilhelmsdorf keine Sekunde: Er sagte sofort zu, dass er bereit sei, Stammzellen zu spenden. Für einen 16-Jährigen in Australien, der an Blutkrebs erkrankt ist, wurde er so zum Hoffnungsträger. „Das Gefühl, ein Leben retten zu können, ist unfassbar“, sagt der 39-jährige Manuel Müller, der als Technischer Leiter beim Affenberg Salem arbeitet. Gespannt wartet er jetzt auf den 16. Oktober: Dann kann er anonym Kontakt zum Empfänger seiner Spende aufnehmen.