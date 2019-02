von Peter Schober

Der Montagabend – das war für Joachim Siegel und Hermann Dreher einst der Zeitpunkt, dem sie die ganze Woche lang entgegenfieberten. Da war Kolpingabend, und sie waren blutjunge Burschen. Mit 17 sind sie in die Kolpingsfamilie Salem eingetreten. Jetzt wurden sie in der Jahresversammlung von Elisabeth Jerg, der Vorsitzenden der Salemer Kolpingsfamilie, für ihre 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. "Treue Leute sind in der heutigen Zeit gefragter denn je", sagte Dekan Peter Nicola, der Präses der Kolpingsfamilie.

Die jüngsten Mitglieder sind heute 40

Die Zeiten haben sich geändert. 47 Kolpingsschwestern und -brüder haben an der Jahresversammlung teilgenommen. Geschätztes Durchschnittsalter: 60 plus. "Früher war das anders", erinnern sich Joachim Siegel und Hermann Dreher. Da seien viele sehr junge Leute in der Kolpingsfamilie gewesen. Heute seien die jüngsten Mitglieder der Kolpingsfamilie um die 40, erklärte Elisabeth Jerg auf Nachfrage des SÜDKURIER und fügte hinzu: "Das bereitet uns Sorge." Diverse Aktionen, um junge Menschen zu gewinnen, seien ohne Resonanz geblieben.

Mit dem Rad ging es von Beuren nach Salem

Und wie sind Hermann Dreher und Joachim Siegel zur Kolpingsfamilie gestoßen? Bei Hermann Dreher kam der Anstoß von dessen Vater, der im Gesellverein, dem Vorläufer der Kolpingsfamilien, war. Und der habe ihm geraten: "Bub, da solltest du hingehen." Joachim Siegel wurde von einem etwas älteren Kolpingsbruder, von Wilhelm Viellieber, einmal zu einem Kolpingabend mitgenommen. "Das war eine feine Sache", erinnert er sich an den ersten Abend. Und auch Hermann Dreher haben die Montagabende auf Anhieb sehr gut gefallen. "Montagsabends habe ich mich in Beuren aufs Rad gesetzt und bin nach Salem gestrampelt", erinnert er sich. Zuvor hatte aber im Salemer Münster eine offizielle Aufnahme in die Kolpingsfamilie stattgefunden. Danach gab es im Gasthof Schwanen ein Frühstück mit allen Mitgliedern.

Regelmäßiger Kontakt hat sich etwas verflüchtigt

Bei Beiden hat sich der regelmäßige Kontakt zur Kolpingsfamilie aber im jungen Erwachsenenalter schon etwas verflüchtigt. Joachim Siegel wandte sich als Dirigent des Mimmenhauser Kirchenchors und später als Dirigent des Männergesangvereins Neufrach dem Gesang zu, Hermann Dreher musste sich um seinen Schreinerbetrieb kümmern. Der Kolpingsfamilie den Rücken gekehrt haben sie aber nicht. "Wir haben hier schöne Erfahrungen gemacht", sagen sie unisono. Joachim Siegel erinnert sich noch gern an die Theateraufführungen der Kolpingsfamilie, aber auch daran, dass man das Ofenholz für den Kolpingssaal und für Pfarrer Kaiser in den dritten Stock des Salemer Schlosses schleppen musste.

Salem Vorstand der Kolpingsfamilie Salem im Amt bestätigt Das könnte Sie auch interessieren

Derartige Mühseligkeiten sind freilich längst Vergangenheit. Aber eines ist geblieben: Die Kolpingsfamilie bietet nach wie vor viele Aktivitäten. Das Jahresprogramm ist durchmischt mit geselligen und kulturellen Veranstaltungen, mit Vorträgen und Betriebsbesichtigungen. Im vergangenen Jahr zählten die Besichtigungen der Rettungsflugwacht in Friedrichshafen, der Bodenseewasserversorgung und der Schlossschule sowie eine mehrtägige Reise zu den Höhepunkten. "Ich besuche auch heute die eine oder andere Veranstaltung noch", sagt Siegel. "Weil da viele interessante Dinge dabei sind." Übrigens wie dazumal: Immer montagabends.

Kontakt bis heute nicht gänzlich abgebrochen

Auch Hermann Dreher hat den Kontakt zur Kolpingsfamilie nicht gänzlich abgebrochen. Allein die Freundschaften, die sich schon in jungen Jahren über die Kolpingsfamilie gebildet haben, sind ein Bindeglied geblieben. Da gelte eben das Motto: Treu Kolping – Kolping treu. Dafür, dass die Kolpingsfamilie die jungen Menschen nicht mehr so anzieht wie zu seinen Jugendjahren, hat er eine Erklärung: "Zu unserer Jugendzeit war das Freizeitangebot wesentlich beschränkter als heute."