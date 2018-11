Im Mai werden in Baden-Württemberg wieder Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisräte gewählt. Quer durch alle Parteien und Wählervereinigungen zieht sich vorab das Problem der Kandidatensuche. Die Freien Wähler aus Salem haben sich dabei in die Karten schauen lassen. Henriette Fiedler, Stephanie Straßer und Herbert Sorg erklärten im SÜDKURIER-Gespräch, warum es immer komplizierter wird, geeignete Kandidaten für den Gemeinderatsposten zu finden und, wie es ihnen trotzdem gelingt. Die Kommunalpolitiker erzählten von seltenen Mobbing-Fällen und fragten sich, wie es möglich wird, verstärkt junge Mütter an den Ratstisch zu holen.

Netzwerk spielt bei der Suche eine große Rolle

"Es ist generell schwierig, Leute zu finden, die sich für die Kommunalwahl zur Verfügung zu stellen", findet Herbert Sorg. "Die, die sich engagieren wollen, sind oft schon in Vereinen und Initiativen gebunden", weiß der Ortsreferent von Mimmenhausen. Ihr Vorgehen bei der Kandidatensuche beschreiben Fiedler, Sorg und Straßer mit dem Begriff Netzwerken. Angesprochen werden Menschen aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld. "Ich achte dabei auf Charaktere, die mir auffallen, weil sie hinstehen können und auch mal den Schnabel aufmachen", erläutert Straßer ihre Vorgehensweise.

Friedrichshafen Kommunalwahl 2019: Parteien in Friedrichshafen sind auf der Suche nach Kandidaten Das könnte Sie auch interessieren

Gesucht wird laut der Fraktionsvorsitzenden Henriette Fiedler nach Menschen für bestimmte Themenbereiche. So bekleide Ursel Hefler als Vierte im Salemer FWV-Bund beispielsweise den Bildungspart. Als ehemalige Rektorin sei sie prädestiniert für diesen Themenschwerpunkt. Fiedler selbst sieht sich als Vertreterin der Ehrenamtlichen, der Vereine und der Landwirtschaft, während Sorg für technische Fragestellungen und Seniorenthemen stehe und Straßer alles rund um Bau und Planung abdecke. "Die Aufteilung hilft bei der Fraktionsarbeit", erklärt die Fraktionssprecherin.

Frauen und Männer gleichermaßen im Visier

Frauen wie Männer werden bei der Kandidatensuche gleichermaßen ins Visier genommen. "Weil wir aber eine starke Frauenfraktion sind, kennen wir viele, die ihre Frau stehen." Einen Tipp hat Fiedler für junge Mütter, die sich für den Posten am Ratstisch interessieren. Sie könnten sich auf das Kommunalgesetz beziehen. Darin sei festgelegt, dass Gemeinderätinnen mit Kindern ein Kinderbetreuungsangebot für die Sitzungszeit in Anspruch nehmen können.

Wunsch nach frischem Wind

Ansonsten setzt die Freie Wählerfraktion auf eine altersmäßige Mischung. "Generell besteht der Wunsch nach frischem Wind, aber mit dem Alter kommt auch entsprechende Erfahrung ins Spiel", sagt Fiedler. Argumente gegen eine Kandidatur, wie: "Ich kann nicht so gut öffentlich reden", will sie wie ihre Kollegen nicht gelten lassen. "Ich habe das Reden in öffentlicher Sitzung auch erst lernen müssen", erinnert sich die 36-jährige Stephanie Straßer an ihren Ratsstart vor vier Jahren.

Tätigkeit bringt "positives Wir-Gefühl"

Geholfen habe ihr, die eigene Stimmabgabe nachvollziehbar begründen zu wollen. "Wenn ich spüre, dass meine Vorschläge aufgegriffen werden und etwas bewirken, ist das ein tolles Gefühl, sagt die junge Gemeinderätin über ihre Arbeit im Gremium. Hinzu kommt nach Angaben von Fiedler ein "positives Wir-Gefühl" mit den Ratskollegen. Daher eigne sich die Gemeinderats-Kandidatur ihrer Meinung nach auch gut für zugezogene Mitbürger. "Wenn sie sich engagieren, können sie schneller Wurzeln schlagen im Ort."

Stockach Wer vertritt die Bürger? Auf der Suche nach Volksvertretern Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem soll die Hürde des frühen Sitzungsbeginns genommen werden, um Berufstätigen den Ratseinstieg zu erleichtern. Ein entsprechender Antrag aller Fraktionen sei bereits gestellt. Dass die Gemeinderatsarbeit umfangreich, aber bereichernd ist, davon ist das FWV-Trio überzeugt. "Wir gestalten an jedem Zipfel der Gemeinde mit und lernen viele interessante Themen kennen", betont Strasser die Vorzüge. Persönliche Anfeindungen aus der Bevölkerung aufgrund ihres Amts gibt es nach Aussage von Fiedler so gut wie nie. Lediglich zu Zeiten der letztlich positiv beschiedenen Bürgerinitiative gegen die MTU-Ansiedlung sei es zum ein oder anderen Schlagabtausch mit Bürgern gekommen.

Wunsch nach mehr Feedback

Ansonsten wünschen sich die Räte eher "etwas mehr an Reaktionen von Bürgerseite, egal ob positives oder negatives Feedback". Hauptsache ein persönliches Gespräch komme zustande. Aus dem Grund wollen sie künftig verstärkt öffentliche Gesprächstermine anbieten. "Um Rückmeldungen zu bekommen, Zusatzinformationen zu geben und Kandidaten zu suchen", wie sie sagen. Bis zum Jahresende sollen die Kandidatenlisten mit maximal 18 Personen gefüllt sein. Erste Erfolge gibt es schon: Zwei Bewerber unter 40 Jahren stehen schon bereit.

So gehen die Salemer Ortsverbände bei der Suche vor Der Grundtenor klingt bei allen Salemer Ortsverbänden ähnlich. Zwar möchten sie gerne genügend Kandidaten auf ihren Listen aufführen, doch hapert es oft an geeigneten, vor allem jungen Kandidaten. So schätzen die anderen Parteien in Salem die Situation ein: Peter Frick von der Salemer CDU: "Es ist heutzutage schwierig, junge Leute für ein Ehrenamt in der Kommunalpolitik zu motivieren. Die 25- bis 45-Jährigen setzen in ihrer Lebensphase eher ihre Schwerpunkte in den Bereichen Familie und Beruf. Außerdem wollen sie sich oft nicht festlegen. Der Stellwert des Allgemeinwohls kommt meist erst mit reifem Alter. Das ist für uns problematisch, weil wir gern einen Querschnitt der Einwohner abbilden würden. Wir legen Wert auf eine gemischte Altersstruktur und, dass wir möglichst aus jedem Salemer Teilort einen Bewerber finden. Das bedeutet für uns, wir müssen Türklinken putzen und vermeintlich interessierte Bürger ansprechen. Dabei stellt die kommunalpolitische Arbeit eine Chance gerade für die jüngere Generation dar, ihre gemeindliche Zukunft aktiv mitzugestalten. Generell ist es meiner Meinung nach nötig, ein Denken über den Tellerrand hinaus zu entwickeln."

von der Salemer CDU: "Es ist heutzutage schwierig, junge Leute für ein Ehrenamt in der Kommunalpolitik zu motivieren. Die 25- bis 45-Jährigen setzen in ihrer Lebensphase eher ihre Schwerpunkte in den Bereichen Familie und Beruf. Außerdem wollen sie sich oft nicht festlegen. Der Stellwert des Allgemeinwohls kommt meist erst mit reifem Alter. Das ist für uns problematisch, weil wir gern einen Querschnitt der Einwohner abbilden würden. Wir legen Wert auf eine gemischte Altersstruktur und, dass wir möglichst aus jedem Salemer Teilort einen Bewerber finden. Das bedeutet für uns, wir müssen Türklinken putzen und vermeintlich interessierte Bürger ansprechen. Dabei stellt die kommunalpolitische Arbeit eine Chance gerade für die jüngere Generation dar, ihre gemeindliche Zukunft aktiv mitzugestalten. Generell ist es meiner Meinung nach nötig, ein Denken über den Tellerrand hinaus zu entwickeln." Egenolf Löhr, Ortsvereinsvorsitzender SPD Salemertal: "Einen Kandidaten- Grundstamm haben wir. Was uns fehlt, sind jüngere Aspiranten. Das Problem ist, dass sie oft zu Ausbildung oder Studium aus der Bodenseeregion weggehen. Junge Mütter lehnen eine Kandidatur vielfach ab – aus Angst vor Überforderung aufgrund von familiären Verpflichtungen. Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen, wird grundsätzlich immer schwieriger. Daher setze ich auf das persönliche Gespräch und besuche jedes einzelne Mitglied unseres Ortsvereins. Die Hausbesuche sind zwar zeitaufwändig, aber hilfreich. Auch Nichtmitglieder, die mit unserer Partei sympathisieren, sind als Listenkandidaten willkommen."

Ortsvereinsvorsitzender SPD Salemertal: "Einen Kandidaten- Grundstamm haben wir. Was uns fehlt, sind jüngere Aspiranten. Das Problem ist, dass sie oft zu Ausbildung oder Studium aus der Bodenseeregion weggehen. Junge Mütter lehnen eine Kandidatur vielfach ab – aus Angst vor Überforderung aufgrund von familiären Verpflichtungen. Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen, wird grundsätzlich immer schwieriger. Daher setze ich auf das persönliche Gespräch und besuche jedes einzelne Mitglied unseres Ortsvereins. Die Hausbesuche sind zwar zeitaufwändig, aber hilfreich. Auch Nichtmitglieder, die mit unserer Partei sympathisieren, sind als Listenkandidaten willkommen." Hedi Christian, Vorsitzende Ortsverband Salem-Heiligenberg Bündnis 90/Die Grünen: "Die Kandidatensuche wird in unserer nächsten Sitzung intensiv besprochen. Wir wollen unter anderem überlegen, ob wir wieder mit einer Liste mit 22 Personen antreten wollen. Problematisch wird es immer dann, wenn jemand von den oberen Listenplätzen ausfällt und der Nachrücker eigentlich gar nicht aktiv mitwirken wollte. Auf die Suche nach geeigneten Bewerbern machen sich vor allem unsere amtierenden Gemeinderäte. Sie kennen die Bürger vor Ort. Wichtig ist es uns, bewusst Frauen anzusprechen. Wir werden sicher erneut fordern, dass die Gemeinde Kinderbetreuung für die Sitzungszeiten anbietet. Dass das die weiblichen Anwärterinnen in Scharen anzieht, glaube ich aber nicht."

Vorsitzende Ortsverband Salem-Heiligenberg Bündnis 90/Die Grünen: "Die Kandidatensuche wird in unserer nächsten Sitzung intensiv besprochen. Wir wollen unter anderem überlegen, ob wir wieder mit einer Liste mit 22 Personen antreten wollen. Problematisch wird es immer dann, wenn jemand von den oberen Listenplätzen ausfällt und der Nachrücker eigentlich gar nicht aktiv mitwirken wollte. Auf die Suche nach geeigneten Bewerbern machen sich vor allem unsere amtierenden Gemeinderäte. Sie kennen die Bürger vor Ort. Wichtig ist es uns, bewusst Frauen anzusprechen. Wir werden sicher erneut fordern, dass die Gemeinde Kinderbetreuung für die Sitzungszeiten anbietet. Dass das die weiblichen Anwärterinnen in Scharen anzieht, glaube ich aber nicht." Ulrich König, Vorsitzender Ortsverband Salem: "Ich glaube nicht, dass bei der Wahl die volle Liste entscheidend ist. Was eher zählt, ist die Qualität der Bewerber. Wir freuen uns, wenn sich ganz viele Frauen bereiterklären, politisch zu arbeiten. Wir suchen engagierte Bürger jeden Alters, vor allem auch junge. Junge Familien sind im Ratsgremium schlichtweg unterrepräsentiert. Ich beglückwünsche die Stadt Überlingen zu ihrem Jugendgemeinderat. Je früher man die Jugendlichen an die Kommunalpolitik heranführt, desto leichter tut man sich in 20 Jahren damit, Räte zu finden. Es ist meiner Meinung nach nicht damit getan, nur einen Bike-Park zu bauen. Jugendbeteiligung wäre auch für Salem eine wichtige Aufgabe. Ich bin überzeugt, das Interesse bei den 16- bis 20-Jährigen ist da, sie müssen nur die Gelegenheit bekommen, sich zu beteiligen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass öfter Bürger eine öffentliche Sitzung besuchen. Ein bisschen mehr Resonanz aus der Bevölkerung täte uns Räten sicher gut."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein