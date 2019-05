von Peter Schober

Die drei Schulsozialarbeiterinnen, die am Bildungszentrum beziehungsweise an den drei Grundschulen der Gemeinde und dem SBBZ tätig sind, gaben den Mitgliedern des Gemeinderatsausschusses für Verwaltung und Kultur einen Einblick in ihre Arbeit. Wie Christine Nass erläuterte, erstreckt sich diese auf Beratungen von Schülern und Eltern, aber auch von Lehrern.

Kaufmann: „Schulsozialarbeit verbessert die Schulqualität“

Dabei könne es sich, wie Christine Nass ausführte, um schulische, persönliche oder aber auch um familiäre Probleme handeln. Auch bei Mobbingfällen sind die Schulsozialarbeiterinnen gefragt. Zu ihrem Aufgabenspektrum zählen sie zum Zweck der Prävention auch die Vermittlung von Sozialkompetenzen. In schwierigen Fällen arbeiten die Schulsozialarbeiterinnen mit dem Jugendamt zusammen. „Schulsozialarbeit verbessert die Schulqualität“, betonte Elke Kaufmann, die seit 2012 am Bildungszentrum tätig ist.

Bettina Schappeler, Leiterin der Gemeinschaftsschule, bestätigte dies. Der Einsatz der Schulsozialarbeiterinnen habe sehr positive Auswirkungen, erklärte sie. Nach Angaben von Zita Koch, die in der Verwaltung für den Bereich Schulen und Kindergärten zuständig ist, wurden 2018 rund 121 000 Euro für die Schulsozialarbeit aufgewandt. 25 000 Euro wurden vom Land erstattet, 3000 Euro vom Arbeitsamt. Mit der Schulsozialarbeit erfüllt die Gemeinde eine Freiwilligkeitsaufgabe.