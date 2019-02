Mit der Zeugnisausgabe in diesen Tagen rückt das Ende des Schulhalbjahres und für ältere Schüler die Zeit der Bewerbungen näher. Viele Eltern beschäftigt nun die Frage nach möglichen Berufswegen für ihren Nachwuchs. In der Gemeinschaftsschule des Bildungszentrums Salem hat die Kreishandwerkerschaft ein für Baden-Württemberg einmaliges Pilotprojekt gestartet, um mögliche Wege der Weiterbildung innerhalb des Handwerks aufzuzeigen. Handwerker aus der Region brachten Siebtklässlern an Hand von praktischen Beispielen ihre Berufsfelder nah. Darüber hinaus gab es Tipps zu Berufswahl und Weiterbildungsmöglichkeiten über den Lehrberuf hinaus von Initiator Alfred Keller, der zusammen mit dem zuständigen Lehrer Thomas Mähl, das Projekt betreut.

Kernkompetenz erkennen

Gerade das Praxismoment ist es, das die 13 Gemeinschaftsschüler an den Präsentationen interessiert. Mit Eifer gingen sie daran, zusammen mit Metzger Michael Hügle eine Bratwurst herzustellen oder dem Vorbild von Ausbildungsleiter Michael Knigge von der Firma Schwägler Elektrosysteme zu folgen, um eine Handyleuchte aus Kunststoffkabeln zu bauen. "Im praktischen Ausprobieren kann ich herausfinden, wo meine Kernkompetenzen liegen", erklärt Keller, Obermeister Sanitär-Heizung-Klima (SHK) seine Intention.

Der stellvertretende Vorsitzende des Fachverbands SHK Stuttgart sieht das Absolvieren von verschiedenen Praktika als wichtigen Schritt auf dem Weg zum Wunschberuf. Auch ein Ferienjob in einem Betrieb kann seiner Meinung nach weiterhelfen. Bei Interesse an einem Schnupperpraktikum rät der Fachmann dazu, sich direkt an die entsprechenden Betriebe oder an die Kreishandwerkerschaft Friedrichshafen zu wenden.

Michael Hügle zeigt Siebtklässlern, wie ein Schweinehals zugeschnitten wird. | Bild: Privat

Den Eltern empfiehlt er die Teilnahme an den entsprechenden Elternabenden, an denen er und seine Kollegen Berufschancen in den verschiedenen Gewerken aufzeigen. Außerdem appelliert er an die Erziehungsberechtigten, ihre Kinder "für das Handwerk zu begeistern" und nicht nur Studieren als einzige Option in Erwägung zu ziehen. Es gebe eine Menge Möglichkeiten im und über den Ausbildungsberuf hinaus.

Als Beispiel nennt er die Meisterprüfung als ein mögliches Ziel. Darüber hinaus bietet sich laut Keller die Variante eines dualen Studiums für Fachabiturienten und Abiturienten. Das bedeute eine betriebliche Handwerksausbildung in Kombination mit einem Bachelorstudium. Der Vorteil: Die Studenten können gelernte Theorie direkt in die Praxis umsetzen. Auch für Studienumsteiger sieht der Obermeister Alternativwege im Handwerk. Überhaupt gebe es höchst attraktive Karrierewege in Richtung Fach -oder Führungskraft mit durchaus guten Verdienstmöglichkeiten.

Genügend freie Stellen

Freie Stellen gibt es nach seiner Auskunft genügend. Allein 2300 Lehrstellen seien derzeit in Baden-Württemberg im Sanitär-Heizungsbereich unbesetzt. Händeringend werde nach geeigneten Nachwuchs- und Fachkräften gesucht. Dabei werde in allen modernen Handwerksberufen mit neuester Technologie gearbeitet und sie böten interessante Qualifizierungsmöglichkeiten.

Nadin und Carolin haben viel Spaß dabei, ihre eigene Handyleuchte zu bauen. | Bild: Martina Wolters

Dass immer mehr Abiturienten den Weg in den Handwerksbereich finden, freut Keller und seine Kollegen. Er ist überzeugt, dass ein ausgebildeter Meister oder Techniker inklusive seiner breiten handwerklichen Erfahrung bei der späteren Arbeitssuche einem Studienabgänger ohne Berufserfahrung vorgezogen werde. Nach einer absolvierten Lehre erlange der junge Erwachsene auch eine "höhere Reife, um Zukunftsentscheidungen zu treffen", ist sich Keller sicher.