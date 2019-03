von SK

"Am Vormittag zeigen Schüler am Standort Salem, was die Schule Schloss Salem ausmacht", schreibt die Schule in einem Pressetext. Bei einer Übung der Feuerwehr-, Sanitäts-, und -THW Dienste um 13 Uhr präsentieren sie, wie man einen Brand löscht oder einen Verband anlegt. Zum weiteren Programm gehören Schulführungen, Ausstellungen, Präsentationen und Kurzvorträge.

Ab 14.30 Uhr erwartet das Salem International College mit den Standorten Schloss Spetzgart und Campus Härlen in Überlingen die Besucher. Hier lernen und leben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12, sowie des Aufbauzweiges 10PLUS.

Auf Schloss Spetzgart erfahren die Besucher mehr zum akademischen Profil mit den Abschlüssen Abitur und IB (International Baccalaureate). Bei den Naturwissenschaften können sie einen Blick in das Video-Mikroskop werfen oder das erlebnispädagogische Angebot hautnah erleben. Mit einem Benefizkonzert des Bodensee Ärzte Orchesters in der Aula des Campus Härlen, das um 20 Uhr beginnt, klingt der Tag aus.