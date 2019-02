von Sk

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der sich am Mittwochnachmittag am Schlosssee in Mimmenhausen vor einer 56-Jährigen entblößt hat. Laut Angaben der Polizei saß die Frau gegen 14.30 Uhr am See, während der Unbekannte mehrmals hin und her ging und dabei die Umkleidekabine und das Café aufsuchte.

Kurze Zeit später stand er mit geöffneter Hose in etwa acht Meter Entfernung vor der 56-Jährigen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Laut Polizei beschimpfte die Frau den Exhibitionisten, worauf dieser das Freibadgelände über den Ausgang beim Angelverein verließ.

Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 45 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, mit kurzen, dunkelblonden Haaren. Bekleidet war er mit einer Jeans mit einem schwarzen Gürtel, einem kurzärmeligen dunkelblauen T-Shirt sowie einer dunkelblauen Weste und ockerfarbenen Schnürschuhen.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen unter 0 75 51/9 80 40 zu melden.