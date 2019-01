von Tobias Lange

Eine Person, die gerne viel redet, wird umgangssprachlich mit einer schnatternden Gans verglichen. Wer derzeit einen Spaziergang entlang des Schlosssees macht, erfährt mit eigenen Ohren, woher dieser Vergleich herrührt. Auf der Eisschicht haben es sich hunderte Rostgänse gemütlich gemacht und sorgen mit ihrer auffälligen Färbung für Interesse bei den Spaziergängern. Unter die Neugier mischt sich aber auch die Sorge, dass die Neuankömmlinge einheimische Vögel verdrängen könnten.

Die Rostgänse machen es sich auf dem teilweise zugefrorenen Schlosssee gemütlich. Für Spaziergänger sind sie schon von weitem zu hören. | Bild: Franz Staab

Keine Gefahr für heimische Vögel

Karl Roth, Vorsitzender des Salemer Ortsverbands des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland und Mitglied der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee, gibt Entwarnung. "Es besteht keine Gefahr, dass andere Vögel stark beeinträchtigt werden", sagt er. Zwar verteidigen sie – wie andere Arten auch – ihr Revier und können dabei "sehr tätlich" sein, doch brüten sie an zurückgezogenen Orten wie Höhlen und Kirchtürmen.

Konstanz Wasservögel am Bodensee: Wenn Wintergäste ausbleiben Das könnte Sie auch interessieren

Gleichzeitig räumt Roth ein, dass die Rostgans durch ihr natürliches Verhalten Auswirkungen auf die Brut anderer Wasservögel haben könne. Es sei deshalb Aufgabe des Menschen, die Brutplätze der heimischen Vögel zu erhalten.

Harmonische Vogelwelt: Unter die Rostgänse haben sich auch ein paar andere Vogelarten gemischt. Darunter ein Singschwan (links) und ein Silberreiher (rechts). Beides sind Wintergäste. | Bild: Tobias Lange

Zudem hält Vogelexperte Karl Roth es für nicht richtig zu sagen, die Rostgans sei in der Region nicht heimisch. Rund um den Bodensee wisse er von 20 bis 30 Brutpaaren. Auch in Salem gebe es eines. In Deutschland insgesamt liege die Zahl offiziell bei 500 Brutpaaren. Karl Roth geht aber von mehr aus und spricht von bis zu 1000.

Auch Rostgans-Nachwuchs hat es am Bodensee bereits gegeben. Diese Küken spazierten samt Eltern in Überlingen umher und wurden unter Polizeischutz an den See gebracht. | Bild: Hanspeter Walter

Ungewöhnliches Naturereignis

Dass die Rostgänse in einer solch großen Zahl wie derzeit Halt in Salem machen, ist dann aber auch für den erfahrenen Fachmann etwas ganz Besonderes. Über 2000 Individuen habe er gezählt, sagt er. "Für Mitteleuropa ist das ungewöhnlich." Und nach Rücksprache mit Kollegen geht er sogar noch weiter: "Das ist ein Großteil der mitteleuropäischen Population."

Überlingen Überlingen: Für zehn Rostgansjunge geht's mit Polizeieskorte zum Schwimmunterricht Das könnte Sie auch interessieren

Noch dazu sei diese Ansammlung rekordverdächtig, denn "diese Zahl ist noch nirgends aufgetaucht." Dies sei ein interessantes Schauspiel der Natur, für das man auch dankbar sein dürfe, ist Karl Roth überzeugt. "In meiner Studentenzeit sind wir nach Griechenland gefahren, um Rostgänse zu sehen." Das sei vor 20 bis 30 Jahren die westlichste Verbreitung dieser Tiere gewesen. Heute kommen sie hierher.

Die Rostgans ist immer häufiger auch am Bodensee zu sehen. Hier macht eine Gans einen Zwischenstopp auf einem Dach in Ludwigshafen. | Bild: Dieter Senger

Maisfelder locken die Tiere an

Warum die Tiere zu Tausenden ausgerechnet Salem besuchen, darüber kann Karl Roth keine eindeutige Aussage treffen. Eines spiele aber sicher eine Rolle: "Das wunderbare Futterangebot auf den Maisäckern." Das sei hochwertige eiweißreiche Nahrung. "Mastfutter" nennt es Karl Roth. Der Vogelexperte ist davon überzeugt, dass es an den Monokulturen liegt, dass sich so viele Rostgänse zusammengefunden haben. Gerade solche Vögel, die weite Strecken fliegen, könnten auf diese veränderten Bedingungen schnell reagieren. "Das spricht sich geradezu weiter", sagt Roth.

Auf den Feldern bei Salem finden die Rostgänse ausreichend Nahrung. | Bild: Karl Roth

Dass die gefiederten Besucher noch längere Zeit am Schlosssee bleiben, glaubt Karl Roth aber nicht. Sie werden sich bald aufmachen, um nach Nistplätzen zu suchen, meint er. Auch bezweifelt er, dass sich weitere Brutpaare dauerhaft in der Gegend niederlassen. "Es gibt nicht so viele Möglichkeiten", sagt der Experte. Die Brutplätze, die es gibt, werden auch gegenüber Artgenossen verteidigt.