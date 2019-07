Salem – Mit dem 39. Schlossseefest steht am Wochenende das Top-Ereignis im Salemer Veranstaltungsprogramm an. Gefeiert wird von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, am Schlosssee im Teilort Mimmenhausen; außerdem gibt’s noch einen Familientag am Montag, 29. Juli, ab 14 Uhr. Das Mega-Gartenfest in familiärer und einzigartiger Atmosphäre lockt in jedem Jahr tausende von Besuchern an, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Ganz so heiß wie in den zurückliegenden Tagen wird es auf jeden Fall nicht mehr sein. Veranstaltet wird das Fest von fünf Musikvereinen: den Salemer Musikkapellen Beuren, Mimmenhausen, Neufrach und Weildorf sowie der „Harmonie“ Lippertsreute. Auch in diesem Jahr bieten sie gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung einen Bussonderfahrplan an. Zweifellos ein Vorteil für die Besucher, denn diese können aufgrund den bis 2 Uhr nachts angebotenen Rückfahrten feiern, ohne an ihren Führerschein denken zu müssen.

Los geht’s am heutigen Freitag um 18 Uhr, wenn nach drei Kanonenschlägen der Mimmenhauser Garnisonskanoniere die fünf Musikvereine in einem großen Sternmarsch zur Haupttribüne marschieren, wo sie einen imposanten Gesamtchor mit über 300 Musikanten bilden und den Schlossseefest-Marsch „Salemonia” zum Besten geben. Dieses beeindruckende Bild bildet die perfekte Kulisse für den Fassanstich, den Bürgermeister Manfred Härle gemeinsam mit Dekan Peter Nicola und Geschäftsführer Ralf Rakel von der Brauerei Zoller-Hof übernimmt. Ab etwa 19 Uhr bieten die „Schlossbühl Musikanten“ aus Wilhelmsdorf traditionelle und moderne Blasmusik, ehe Eric Prinzinger & Band mit ihrer Elvis Presley Show die Bühne zum Beben bringen möchten. Die Garde Weildorf und die Tanzgruppe „RespecT.US“ aus Beuren legen zwischendurch flotte Tänze aufs Parkett.

Am Samstag, 28. Juli, geht es auf dem Festgelände ab 17 Uhr weiter, der Eintritt beträgt 5 Euro. Ab 18 Uhr gibt’s zünftige Blasmusik mit der Musikkapelle Neudingen. Danach sind Showtänze mit „Dynamix“ zu erleben, die erneut in Salem ein Gastspiel geben. Anschließend möchte die Partyband „Ois Easy“ die Hauptbühne auf den Kopf stellen: Die sechs Vollblutmusiker aus dem Landkreis Dachau stehen seit 17 Jahren für Stimmung, Spaß und Party ohne Ende. Mit einem Musikprogramm aus fünf Jahrzehnten, darunter Oldies, Rock, Pop, Disko und Hits aus den aktuellen Charts wissen sie alle Altersklassen zu begeistern. Beim Bandwettbewerb „Deutschlands Beste Partyband“ erreichten die Musiker das Finale. Auf der „Newcomer-Bühne“ rockt die Band „Major Nyne“ aus Weingarten mit fetziger Partymusik mit Hits aus der Pop- und Rockszene. Im Anschluss geht dort die Party mit DJ Sound weiter. Der Höhepunkt am Samstagabend ist zweifelsohne das große Klangfeuerwerk, das Jahr für Jahr mehrere tausend Gäste nach Salem lockt und dieses Jahr den Titel „The Dark World?“ trägt. Gezündet wird das spektakulär inszenierte Feuerwerk gegen 22.45 Uhr. Auch in diesem Jahr werden wieder Sonderbuslinien eingerichtet: Länger feiern durch „Late-Night-Rückfahrt“ und viel Platz durch den großflächigen Einsatz von Gelenkbussen. Die Rückfahrten erfolgen zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr.

Am Sonntag erfolgt Wiesenbewirtung ab 10 Uhr auf dem Nordplatz, es gibt Kinderflohmarkt, Spiele-Parcours und Vergnügungspark. Zum Frühschoppen spielen ab 10.30 Uhr die „Original Stehgreifler“. Und am Montag ist ab 14 Uhr Familiennachmittag beim Vergnügungspark mit ermäßigten Preisen.