Salem vor 7 Stunden

Schlägerei in Gaststätte: Quartett greift 19-Jährigen an

Ein 19-jähriger Mann geriet am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, in einer Gaststätte an der Alten Neufracher Straße aus bislang nicht geklärten Gründen mit einer Vierergruppe in Streit, wie die Polizei mitteilt.