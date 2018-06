von SK

Der 25-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Samstag, gegen 8 Uhr von Salem-Neufrach kommend die K7759 in nördliche Richtung und geriet im Kreisverkehr "Hardtwaldkreuzung" mit den Rädern des Sattelaufliegers in das Bankett. Das Fahrzeuggespann kam daraufhin in Schräglage und kippte im Kreisverkehr auf die Fahrbahn. An dem Gespann entstand hierbei Schaden von etwa 70.000 Euro, schreibt die Polizei. Auch die Straßeneinrichtung wurde beschädigt.

Personen wurden nicht verletzt. Nach der Bergung des Fahrzeuggespannes und der Beseitigung einer Ölspur durch die Feuerwehr konnte die veranlasste Sperrung des Kreisverkehrs gegen 10.40 Uhr wieder aufgehoben werden.

