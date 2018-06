von Peter Schober

Salem (as) Die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten der naturwissenschaftlichen Räume am Bildungszentrum Salem gehen dem Ende entgegen. In den Pfingstferien wurde mit den Umbauarbeiten des Biologieraums begonnen. Der Gemeinderat vergab jetzt in seiner jüngsten Sitzung die Ausstattung des Raumes. Als günstigste Bieterin kam die Firma "Laborbau Hemling" aus Ahaus zum Angebotspreis von 192 748 Euro zum Zuge. Nach Einschätzung von Architekt Tobias Müller vom Uhldinger Planungsbüro "mmp" wird der Raum im Herbst dieses Jahres benutzbar sein. Dann steht lediglich noch der Umbau von einigen Klassenzimmern zu großen Lernateliers im Obergeschoss des Altbaus an. Diese Lernateliers sind für die Gemeinschaftsschule geplant.

Die umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten laufen seit zwei Jahren, sie begannen im Juli 2016. Nach einer Kostenberechnung aus dem Jahr 2015 sind sie mit 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Nach Angaben von Architekt Müller liegt die Kostenüberschreitung nach jetzigem Stand trotz gestiegener Preise im Baugewerbe bei lediglich 29 000 Euro. Und das, nachdem bereits rund 98 Prozent der Arbeiten des Gesamtprojektes bislang bereits vergeben wurden. Von der gesamten Maßnahme in Höhe von 2,7 Millionen Euro sollen 1,8 Millionen Euro aus der Schulbauförderung des Landes kommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein