von SK

Der Förderverein Markuskapelle Neufrach besteht seit nunmehr zehn Jahren. Mit einer festlichen Messe und einem geselligen Miteinander nach der Mitgliederversammlung wurde dieses Ereignis freudig gefeiert. "Wohl kaum jemand hätte in der Anfangszeit des Vereins daran gedacht, dass die Sanierung der Kapelle weitgehend am Ziel ist." So formulierte es Dekan und Vereinsvorsitzender Peter Nicola zu Beginn der Messe.

Die Markuskapelle ist dank des Fördervereins beinahe fertig saniert. Doch es warten schon weitere Aufgaben auf die Vereinsmitglieder – zum Beispiel Kunstgegenstände, die restauriert werden müssten. | Bild: Hugo Gommeringer

Dass der Kapellenverein jedoch auch künftig gebraucht wird, daran ließen der Vorsitzende und die Vereinsmitglieder keinen Zweifel. Denn auf der Empore schlummern laut Mitteilung noch historische Bänke und Kunstgegenstände, die dringend einer Restaurierung bedürfen.

Zuletzt Arbeiten am gotischen Altar

Schriftführerin Amalie Ruetz erinnerte an die Maßnahmen, die in jüngster Zeit erfolgt sind: Beseitigung der Verschmutzung am gotischen Altar, Glättung des Holzpodestes um den Altar, Auffrischung der Verkleidung des alten Altarteils und Anbringung einer Altarplatte. Zum Schluss richtete sich der Blick nach vorne. Guter Tradition folgend will der Förderverein an einem Freitag im September oder Oktober dieses Jahres die romanische Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Genesius in Schienen besichtigen. Für das Jahr 2020 nahm man sich die Besichtigung der Kirche St. Michael in Aufkirch vor.

Ideen für Kunst, Kultur und Musik

Die Mitglieder sind der Meinung, dass man am Tag des offenen Denkmals am 8. September die Markuskapelle öffnen soll. Des Weiteren kamen Anregungen, die Kapelle durch passende Veranstaltungen (Kunst, Kultur, Musik) mit Leben zu erfüllen. Diesbezüglich wird nach Angaben des Vereins Kontakt mit dem Kulturforum aufgenommen.