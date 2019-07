Salem/Owingen – Unter dem Motto „Obst – ein süß-fruchtiger Fitmacher“ stehen die neuerlichen Aktionswochen der von heimischen Erzeugern und Gastronomen getragenen Initiative „Salemertal genießen“. Sie beginnen am morgigen Freitag, 5. Juli, und dauern bis zum 5.¦September. Die Auftaktveranstaltung mit den an der Initiative beteiligten Betriebe fand in Owingen in „Schindler’s Feine Confiserie Café“ statt.

„Wir haben das Thema unserer neuen Kampagne der augenblicklichen Jahreszeit angepasst“, erklärte Jutta Halder bei der Auftaktveranstaltung. Sie ist Geschäftsführerin des „Bodensee-Linzgau Tourismus“, unter dessen Dach die Initiative „Salemertal genießen“ angesiedelt ist. Und weiter sagte Jutta Halder: „Die Auftaktveranstaltung zum Thema Obst – ein süß-fruchtiger Fitmacher passt wunderbar in eine Konditorei.“ In der Tat: Konditormeister Arno Schindler verwöhnte seine Gäste an diesem heißen Sommernachmittag mit einigen erfrischenden Verführungen aus Obst: mit glutenfreien Kirsche-Mandel-Törtchen, einem Himbeersorbet und einer weißen Schokoladen-Mousse mit Basilikum und Erdbeeren. Dazu kredenzte Renate Meichle-Hiller vom markgräflichen Weingut einen Bodensee Secco Rosé. Ein Tropfen, der mit Süßem gut harmoniert.

Arno Schindler ist Konditor und Chocolatier aus Leidenschaft und hat sich ganz der handwerklichen Konditorei verschrieben. Alles wird selbst produziert. Und soweit es möglich ist, werden die Rohwaren aus der Region bezogen. 1998 hat Arno Schindler zusammen mit seiner Frau Marianne in Owingen eine Konditorei eröffnet, der er später in der Marktstraße 40 ein Café angeschlossen hat. Seit 2001 betreiben Arno und Marianne Schindler in Überlingen in der Münsterstraße 33 auch eine Filiale.

In der Backstube arbeitet Arno Schindler mit drei Mitarbeitern. Gerne bildet er in seinem Betrieb auch Nachwuchs aus. Die Herstellung von Schokolade und Pralinen ist ein starkes Standbein des Unternehmens. Im Jahr werden 1,5 Tonnen Kuvertüre, heißt Überzugsschokolade, verarbeitet. Hinzu kommen 500 Kilo Marzipan und Mandelprodukte. Sehr häufig geht es da auch um Spezialanfertigungen, um originelle Geburtstagsgeschenke, um Firmenpräsente zu Weihnachten oder um Hochzeitstorten. In dem Album, in dem Arno Schindler seine Kunstwerke fotografisch gesammelt hat, befindet sich auch das Geburtstagsgeschenk für einen Ferrari-Fan: eine ein Meter lange Nachbildung des Italo-Bolliden aus Torte und Schokolade.

In seinem Alltagsbetrieb richtet sich Arno Schindler an dem aus, was die Jahreszeit gerade hergibt. „Zwetschgenkuchen gibt es bei mir dann, wenn in Billafingen die Früchte reif sind“, verdeutlicht er seine Berufsphilosophie. Er schätzt den Reichtum an Obst, Beeren und Früchten, die in der Region erzeugt werden. „Wir haben eine riesige Auswahl um uns herum“, sagte er.

Beispielhaft dafür steht der Obsthof Möhrle in Salem-Rickenbach, der neu zu dem Kreis der an der Initiative „Salemertal genießen“ beteiligten Erzeuger gestoßen ist. Er wird von Lucia und Norbert Möhrle und deren Tochter Marina Frey bewirtschaftet. Der Betrieb umfasst 21 Hektar Apfelplantagen und 1,5 Hektar, auf denen ein buntes Allerlei an Steinobst und Beeren erzeugt wird: Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Pfirsiche, Mirabellen und Nektarinen. Die Erdbeeren werden in klassischer Weise angebaut. Heißt ohne Tunnel und Folie. „Bei uns gibt es eben Erdbeeren zur natürlichen Erdbeerzeit“, erklärte Marina Frey. Himbeeren gibt es ebenfalls erst etwas später im Jahr, dafür aber länger. Das liegt daran, weil es sich um Herbsthimbeer-Pflanzen handelt. Die tragen bis zum ersten Frost Früchte. Und sie haben den Vorteil, wie Marina Frey erläuterte, dass sie nicht vom Himbeerkäfer befallen werden und sich deshalb auch keine Maden in den Beeren befinden. Mit Pflanzenschutzmitteln wird auf dem Obsthof Möhrle sehr sparsam umgegangen. Das wird durch den Einsatz von alternativen Methoden ermöglicht.

Das allermeiste der Erzeugnisse wird über die Direktvermarktungsschiene abgesetzt. In einem Selbstbedienungshofladen, der von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet ist, sind alle Erzeugnisse zu haben. Auch die Eier der rund 800 Legehennen, die auf dem Obsthof Möhrle gehalten werden. Samstags hat Lucia Möhrle eine feste Tour, auf der sie die Hoferzeugnisse verkauft. Zudem werden auch andere Hofläden in der Umgebung beliefert.

Abgesehen von der Apfelernte, in der Erntehelfer eingesetzt werden, wird der Hof allein von Lucia und Norbert Möhrle sowie Tochter Marina umgetrieben. Marina Frey hat vom ursprünglich erlernten Hotelfach auf Obstbau umgesattelt und hat mittlerweile sogar das Obstbaumeister-Diplom erworben.

Informationen im Internet:

http://www.salemertal-geniessen.de