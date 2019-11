Salem/Frickingen – „Gans und Co“ – unter diesem kulinarischen Thema stehen die letzten Aktionswochen dieses Jahres, zu denen die Initiative „Salemertal genießen“ einlädt. Die Kampagne läuft am morgigen Freitag, 15. November, an und dauert bis zum Jahresende. „Das Co zur Gans lässt noch etliche andere Geflügelgerichte offen“, machte Jutta Halder, Geschäftsführerin des Vereins Bodensee-Linzgau Tourismus, unter dessen Dach die Initiative „Salemertal genießen“ angesiedelt ist, bei der Auftaktveranstaltung im Gasthof „Löwen“ in Leustetten Appetit auf eine reichhaltige Salemertal-genießen-Speisekarte in den kommenden Wochen. Im Rahmen dieser Auftaktveranstaltung gab Christian Haug die Übergabe seines Geflügelhofs in Salem-Buggensegel an Markus Weinmann und dessen Frau Simone Haupt bekannt.

Bei der Auftaktveranstaltung mit den an der Initiative „Salemertal genießen“ beteiligten Erzeugern und Gastronomen beschränkte sich die Leustettener Löwen-Wirtin Simone Sauter mit ihren Kostproben auf Gans: Gänseschmalz mit Apfel und Zwiebel als herzhaften Brotaufstrich vorneweg, Gänsebrust mit Rotkraut und Semmelknödel als Hauptspeise und Linzer Torte und Engadiner Nusstorte als Nachspeise.

„Wir setzen auf eine bodenständige Gastronomie und regionale Produkte“, erklärte Simone Sauter. Die gelernte Köchin und Hotel-Betriebswirtin hat den elterlichen Betrieb vor 20 Jahren übernommen und ihn von Grund auf einer Renovierung unterzogen. Der Leustettener „Löwen“ befindet sich seit 1853 in Familienhand. In jüngster Zeit hat sich in der Gastronomie aber manches verändert. „Es ist heute nicht mehr so einfach, einen Gastronomiebetrieb zu führen“, sprach Simone Sauter den akuten Personalmangel an.

Schon vor zehn Jahren haben sich Simone Sauter und ihr Mann Robert ein zweites Standbein zugelegt. Mehr oder weniger zufällig. Sie lieferten das Mittagessen in den Kindergarten Altheim, den eines ihrer Kinder besuchte. „Wenn wir schon hinfahren“, schilderte Sauter den Anfang des Kindergarten-Caterings, „können wir auch das Essen mitnehmen.“ Die Qualität des Kindergartenessens aus dem Löwen hat sich schnell herumgesprochen. Heute beliefern Simone Sauter und ihr Mann 18 Kindergärten und Grundschulen in der engeren Umgebung mit 250 bis 350 Essen täglich. Die Strecke, die sie dabei täglich zurückzulegen, beläuft sich auf rund 100 Kilometer. Im kommenden Jahr wollen sich Simone und Robert Sauter dafür ein Elektro-Fahrzeug zulegen. „Wir haben uns überlegt, was wir im Kleinen für den Klimaschutz tun können“, erklärte Simone Sauter.

Die Versorgung von Kindergärten und Grundschulen mit Mittagessen hatte allerdings zur Folge, dass der Gastronomiebetrieb eingeschränkt werden musste. „Den Mittagsservice mussten wir einstellen“, sagte Simone Sauter. Und in den Wintermonaten ist der Löwen nur noch freitags und samstags ab 17 Uhr und sonntags ganztägig geöffnet.

Auch auf dem Geflügelhof Haug ist der Betrieb in den vergangenen Jahren etwas zurückgefahren worden. „Altersbedingt wollten wir es gemächlicher angehen lassen“, erklärte Christian Haug. Er zog mit seiner Frau Heidi auf seinem Hof in Buggensegel im Nebenerwerb bis zu 500 Geflügeltiere auf: Gänse, Puten, Enten und Hühner.

Am 1. November haben Markus Weinmann und seine Frau Simone Haupt den Hof übernommen. Das junge Paar, Weinmann (33 Jahre) und Haupt (34 Jahre), kommen aus Filderstadt. Beide sind im kaufmännischen Bereich berufstätig, haben aber seit Jahren nach einem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb gesucht, den sie neben ihrem Hauptberuf bewirtschaften können. Mit dem zum Verkauf stehenden Geflügelhof Haug haben sie endlich ein passendes Objekt gefunden. Sie wollen den Hof im Sinne der Vorbesitzer weiterführen. Für Christian Haug hieß dies immer, wie er betonte, „Qualität statt Quantität“. Das heißt, das Geflügel wird mit natürlichem Futter aufgezogen, sprich Hafer, Weizen, Mais und Gerste. Und ansonsten ist das Geflügel immer auf der grünen Wiese und hat großen Auslauf. Nur über Nacht sind die Tiere im Stall. Das ist eine reine Schutzmaßnahme. „Denn sonst könnte man jeden Morgen das Lied vom Fuchs, du hast die Gans gestohlen, anstimmen“, sagte Christian Haug. Markus Weinmann und Simone Haupt wollen die Tiere ebenso artgerecht aufziehen. Auch die Pferdepension, die die Familie Haug neben der Geflügelhaltung betrieben hat, wollen sie fortführen.

Obwohl Markus Weinmann und Simone Haupt aus dem kaufmännischen Bereich kommen, ganz ahnungslos treten sie ihr landwirtschaftliches Nebenerwerbsmetier nicht an. „Ich bin recht erfolgreicher Kaninchenzüchter, und mit Pferden kennen wir uns auch ganz gut aus“, erklärte Markus Weinmann. Und was das Übrige betrifft, ist Christian Haug mit seiner langjährigen Erfahrung ja nicht aus der Welt.

Informationen im Internet:

http://www.salemertal-geniessen.de