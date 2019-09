Salem/Frickingen/Heiligenberg/Owingen – „Genießen und gewinnen“ – unter diesem Motto steht dieses Mal die Sonderaktion der Initiative „Salemertal genießen“. Anders als die üblichen Aktionswochen hat diese Kampagne kein speziell auf die aktuelle Jahreszeit abgestimmtes kulinarisches Thema.

Stattdessen kochen elf der 18 „Salemertal-genießen“-Köche vom 6. bis 29. September für ihre Gäste jeweils eines ihrer persönlichen Leibgerichte. Wer im genannten Zeitraum vier Mal in einem der elf teilnehmenden Gasthäuser schlemmen geht, hat die Chance, am Ende noch einen attraktiven Preis zu gewinnen.

Die Leibgerichtskampagne ist zum vierten Mal Bestandteil des Jahresprogramms von „Salemertal genießen“. Das ist eine vor 19 Jahren ins Leben gerufene Gemeinschaftsinitiative von heimischen Erzeugern und Gastronomen aus Salem, Daisendorf, Frickingen, Heiligenberg, Herdwangen-Schönach und Owingen.

„Unsere Leibgerichtskampagne ist bisher immer sehr gut angekommen“, erklärte Jutta Halder, Geschäftsführerin des Vereins „Bodensee-Linzgau Tourismus“ (BLT) während der Auftaktveranstaltung im „Reck’s Hotel-Restaurant“ in Salem-Neufrach. Dieses Mal gibt es aber eine Neuerung. Statt der Salemer Genusskisten werden unter den Teilnehmern an der Aktion Restaurantgutscheine verlost. Darunter auch Gutscheine von Reck’s Hotel-Restaurant.

Dieser Betrieb wurde 1967 von Bernhard und Elfriede Reck gegründet und mehrfach erweitert und ausgebaut. Vor einem Jahr wurde ein neues Gästehaus mit acht exklusiven Gästezimmern, einem Wellnessbereich und einer beeindruckenden Bildergalerie im Obergeschoss in Betrieb genommen. Damit traten die drei Töchter des Hauses, Annette, Christine und Alexandra, die heute gemeinsam den Betrieb führen, in die Fußstapfen ihres Vaters, der als Kunstfreund bekannt war und dies auch in seinem Haus in vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht hatte. Kunstgegenständen und Antiquitäten begegnet man überall im Haus, im Restaurant, in den Nebenzimmern und in den Gästezimmern. „Statt Urlaub gab es bei uns eben ein Kunstgemälde“, erinnert sich Annette Reck an ihre Kindheit und weiß das Vermächtnis ihres vor drei Jahren verstorbenen Vaters zu schätzen.

Auch Alexandra Reck, die zu den Linzgau-Köchen zählende Küchenchefin, knüpft an die Philosophie ihres Vaters an: möglichst viele Produkte aus der Region und immer frisch zubereitet. Ihre Ausbildung hat Alexandra Reck im renommierten „Colombi“ in Freiburg absolviert.

Die Leibgerichte

Gasthof Adler , Beuren: Ragout vom heimischen Wild mit Preiselbeeren, Spätzle und Salatteller

, Beuren: Ragout vom heimischen Wild mit Preiselbeeren, Spätzle und Salatteller Bayerischer Hof , Heiligenberg: Waidmannsheil – Gerichte aus dem hiesigen Wald: Reh, Wildschwein, Pfifferlinge und andere Pilze

, Heiligenberg: Waidmannsheil – Gerichte aus dem hiesigen Wald: Reh, Wildschwein, Pfifferlinge und andere Pilze Hermannsdorfer im Schützenhaus in Daisendorf: Maultaschen aus aller Herren Länder

in Daisendorf: Maultaschen aus aller Herren Länder Gasthof Hosbein , Heiligenberg: Leckeres vom Wild aus eigener Jagd

, Heiligenberg: Leckeres vom Wild aus eigener Jagd Restaurant „Man speist beim Leuschner“ , Heiligenberg: Kohlroulade vom Zander in Rieslingsauce mit Sahnepüree und Kraut

, Heiligenberg: Kohlroulade vom Zander in Rieslingsauce mit Sahnepüree und Kraut Dorfgasthaus Zum Löwen , Leustetten: Tafelspitz mit Meerrettich: Rindfleischsalat bunt garniert. Nudelsuppe mit Gemüse und Rindfleisch

, Leustetten: Tafelspitz mit Meerrettich: Rindfleischsalat bunt garniert. Nudelsuppe mit Gemüse und Rindfleisch Gasthaus Löwen , Altheim: Leckeres vom Heggelbacher Käse

, Altheim: Leckeres vom Heggelbacher Käse Landgasthof Paradies , Frickingen: Fisch von See und Teich

, Frickingen: Fisch von See und Teich Reck’s Hotel-Restaurant , Neufrach: Saure Leber mit Bratkartoffeln

, Neufrach: Saure Leber mit Bratkartoffeln Schindlers Feine Confiserie , Owingen: Zwetschgen-Tarte mit Zimteis

, Owingen: Zwetschgen-Tarte mit Zimteis Gasthaus Schwanen, Taisersdorf: Michael’s Burger

Das Gewinnspiel: Gäste, die am Gewinnspiel teilnehmen wollen, erhalten in den teilnehmenden Gasthäusern die Teilnehmerkarten. Jeder Gast, der ein Leibgericht und ein Getränk verzehrt, erhält einen Stempel auf seiner Teilnehmerkarte. Vier Stempel braucht es für die Teilnahme an der Verlosung. Volle Teilnehmerkarten können dann in dem jeweiligen Gastronomiebetrieb abgegeben werden. In der Woche nach Ablauf der Aktion werden die Gewinner der ausgelobten Preise gezogen. Zu gewinnen gibt es Restaurantgutscheine im Wert von 100 Euro, 75 Euro und 50 Euro. Die Gewinner werden per Post oder per E-Mail benachrichtigt. Die Preise können dann in der Geschäftsstelle von Bodensee-Linzgau-Tourismus im Eingangspavillon von Kloster und Schloss Salem abgeholt werden.